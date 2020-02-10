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Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mesleki Bilgiyle Donatılmış Yeni Nesil Hemşirelerini Uğurladı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezuniyet töreni Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mesleki Bilgiyle Donatılmış Yeni Nesil Hemşirelerini Uğurladı…

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezuniyet töreni Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Sorunlara Çözüm Üreterek İnsanlığa En İyi Şekilde Hizmet Edeceksiniz…

Törenin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, 2007-2008 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan hemşirelik fakültesinin bugün adanın ilk ve tek hemşirelik fakültesi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Öğrencilerine çağa uygun eğitim öğretim olanağı sunan bir üniversitede yetiştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz,  mezun öğrencilere hemşirelik mesleğinin öneminden bahsederek,  mesleğe yeni atılan hemşirelerin insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceklerine inanç belirtti.

Hemşireliğin birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslek olduğunu anlatan Prof. Dr. Yılmaz, “Bugün dünyada ve ülkemizde hemşirelerin temel sorumluluğu toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. Bu sorumluluğu yerine getirirken tıbbi kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı iyi insan olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır. Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır. Hasta haklarının değişen sağlık ihtiyaçlarının hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında, hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Mesleğinizde farkı yaratacak olan sizlersiniz kendinizi sürekli geliştirerek sorunlara çözümler üreterek, mesleğinize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Veteriner Fakültesi öğrencileri için  tüm dünyayla staj değişim programı başlatıldı…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tamer Şanlıdağ ise, mezunları, ailelerini ve öğretim elemanlarını kutlayarak tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ şunları dile getirdi: “Üç yıl önce Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonuna üyeliklerini sağladıktan sonra, tüm dünya ile staj ve araştırma değişimini başlattık. Geçtiğimiz yıl da Erasmus Plus programını başlatarak ilk kez öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağladık. Şu an Üniversite hastanemizde Litvanya’dan tıp fakültesinden 2 öğrenci Erasmus + programı ile staj yapmaktadır. Fas’da yapılan Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu genel kurulunda ise, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliğimiz de tam üyeliğe kabul edilmiş ve bu fakültedeki öğrencilerimiz için de tüm dünyayla staj değişim programı başlatıldı.”

“Günsel’in Lansmanı geniş katılımla gerçekleştirilecek…”

Yakın Doğu Üniversitesinin uzun bir zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yaptığını belirterek, Güneş enerjili arabalar RA-25 ve RA-27 ile başlayan Ar-Ge süreçlerini takiben, 109 mühendisin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği yerli ve milli elektrikli araba  “GÜNSEL’in 20 Şubat’ta tanıtılacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Müzeler bölgesi oluşturuldu…

Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerinin devamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin  yalnızca bilime ve   Ar-Ge’ye yatırım yapmadığını, sanata da dünya çapında ciddi anlamda katkılar sağladığını dile getirerek, Yakın Doğu Kampüsünde müzeler bölgesi oluşturulduğunu bunların; Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi  olduğunu söyledi.

Meslek Yemini Ettiler…

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları sırasıyla takdim edildi. Ardından mezun öğrenciler Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde mesleki yeminlerini ederek keplerini havaya fırlatmasıyla tören sona erdi.

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