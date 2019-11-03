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Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Başlıklı Konferansa Ev Sahipliği Yapacak…

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Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Başlıklı Konferansa Ev Sahipliği Yapacak…
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Başlıklı Konferansa Ev Sahipliği Yapacak…

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk ve Toplum Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği “Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” başlıklı konferans Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük salonda gerçekleştiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Hukuk ve Toplum Konferansları III – “Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” başlıklı konferans 05 Kasım 2019 Salı günü AKKM Büyük salonda saat 10.00’da başlayacak.

Bugün, mülteci ve sığınmacıların tüm dünya ülkeleri için her zamankinden daha hassas bir konu olduğu belirtilen açıklamada, özellikle Doğu Akdeniz ve Ortadoğu coğrafyalarında son yıllarda yaşanan savaş ve çatışmalar sonucu artan göç hareketi, mültecilerin ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlar hukukçuların ve akademisyenlerin gündemine taşınıyor denildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk & Toplum Merkezi günümüzün önemli bir hukuk sorununu tartışmaya açıyor

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi ve Hukuk ve Toplam Merkezi Başkanı Doç. Dr. Eylem Atılgan’ın yapacağı konferansta, Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Merve Acun Mekengeç “Mülteci statüsünün Kazanılmasında Haklı Nedenle Dayanan Zulüm Korkusuna Kaynak Teşkil Eden Etkenler” başlıklı bildirisinde, mülteci ve şartlı mülteci statüsünün kazanılmasında haklı nedene dayanan zulüm korkusunun dayanağı olabilecek sebepleri irdeleyecek. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer İçer ise “Uluslararası Suçlar Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları” başlıklı bildirisinde, ülkesinden kaçıp başka ülkeye sığınmak zorunda kalan kişilerin insan ticareti ya da göçmen kaçakçılığı gibi karşı karşıya kalabileceği suçlar ve bu suçlar ile mülteci hukukunun bağlantı noktaları hakkında bilgi verecek. Mülteci Hakları Derneğinden Avukat Fezile Osum ise, “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Uygulamalar ve Sorunlar” konulu bildirisinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Uygulamalar ve Sorunlar hakkında bilgi verecek.hukuk--toplum-merkezi-konferans-iii.jpg

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