Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Saraybosna’da uluslararası yaz okuluna katıldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Gökçe Maraşlı ile Yaren Bayram, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna da düzenlenen “13. İnsan Hakları ve Geçiş Dönemi Adalet Mekanizmaları” konulu uluslararası yaz okuluna katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Saraybosna Hukuk Derneği (Udruzenje Pravnik) ve Konrad Adenauer Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü yaz okulu programında, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler iki hafta boyunca, Bosna-Hersek başta olmak üzere, yakın zamanda iç savaşlara sahne olmuş ülkelerin hukuk sistemlerindeki geçmişle hesaplaşma pratikleri ile insan hakları ve demokratikleşmeye ilişkin sorunlara dair geniş kapsamlı derslere katıldılar. Öğrenciler aynı zamanda Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Saraybosna Ofisi’ne ziyaret gerçekleştirerek mahkemenin yargılama uygulamalarına dair bilgiler aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasındaki mutabakat uyarınca, iki fakülte arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına bu yıldan itibaren Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine söz konusu yaz okulunda kontenjan ayrılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Ayrıca, KKTC’de gerçekleştirilecek başka bir yaz okulu ve karşılıklı öğrenci-akademisyen değişimi ile işbirliğinin artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.