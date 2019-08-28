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Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi uluslararası yaz okulu düzenliyor

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YDÜ Hukuk ve Toplum Merkezi, Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ODTÜ KKTC Kampüsü Rektörlüğü ile birlikte 4-11 Eylül 2019 tarihlerinde KKTC’de, “Çatışma Sonrası Toplumlarda Güncel Hukuksal Sorunlar” başlıklı bir uluslararası yaz okulu düzenliyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi uluslararası yaz okulu düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın tarihinde silahlı çatışmalar yaşamış, halen devletin inşası ve demokratikleşme süreçlerinden geçen toplumların ortak sorunlarını interdisipliner bir perspektifle ele almayı hedefleyen yaz okulunun bu yılki teması “Çatışma Sonrası Toplumlarda Devletin İnşası ve Yetki Paylaşımı” olarak belirlendi. Bosna-Hersek’ten Myanmar’a kadar uzanan devlet inşası pratiklerinin tartışılacağı yaz okulunda dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler ders verecek.

Viyana, İngiltere, Kosova gibi bir çok ülkeden gelecek olan akademisyenler Çatışma Sonrası Toplumlarda Devletin İnşası, Çatışma Sonrası Toplumlarda Yetki Paylaşımı: Bosna, Myanmar, Suriye Örnekleri, Geçiş Dönemi Adalet Uygulamalarına Giriş, Bosna-Hersek'te Ortaklaşmacı Demokrasi Uygulamaları, Kosova'da Devletin İnşası, Afrika Federal Devlet Modelleri gibi bir çok başlıkta ders anlatımları yapacak.

Son Başvuru 30 Ağustos Cuma

Başvuruların 30 Ağustos cuma günü sona ereceği açıklanan uluslararası Yaz okuluna lisans  3. ve 4. sınıf öğrencileri, lisansüstü öğrencileri ile hukuk, uluslararası ilişkiler ve ilişkili alanlarda çalışan profesyonellerin katılımına açık olduğu belirtildi. Öğretim dili İngilizce olan yaz okuluna, KKTC’de yerleşik öğrenciler için de belli bir kontenjan ayrıldığı açıklandı.

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