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Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya…

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Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya…
25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Karşı Karşıya…

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupasının son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile play-off finalisti Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek müsabaka, 27 Aralık 2017 Çarşamba günü, TSİ ile saat 18:00, KKTC saati ile 17:00’de, Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak. Heyecanlı müsabaka, TRT Spor ve BRT 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonu FIBA Kadınlar Eurocup, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı bu anlamlı kupayı tarihinde ilk kez kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ise tarihinde 11 kez Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesinde sakatlığından dolayı haftalardır forma giymeyen Quanitra Hollingsvorth ile Olcay Çakır da bu maçta kadroda yer alacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Türk Basketbolunda İyi Kadroya Sahip İki Güçlü Takımın Mücadelesi İzlenecek…”

Fenerbahçe ile verecekleri önemli kupa mücadelesini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, herkesin merakla beklediği ve sahada mücadelenin ön plana çıkacağı bir maç olacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesinin maçı kazanmak için oyuncuların performansını sahada doğru kullanmasını sağlamak için görev yaptıklarını belirten tecrübeli başantrenör Kalaycıoğlu, yeterince hazırlandıklarını ve oyuncuların maça motive olduğunu söyledi.

“Merakla Beklenen Mücadeleye Hazırız…”

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın statü gereği Türkiye Ligi Şampiyonu ile Türkiye Kupası’nı kazanan takımlar arasında oynandığını anımsatan Kalaycıoğlu, “Geçen sezon Türkiye Ligi’nde iki kupayı da biz kazandık ve play-off finalisti Fenerbahçe ile karşılaşacağız.

Türkiye liginde kadroları yakından takip edilen iki büyük takım. Herkesin merakla beklediği maçlardan bir tanesi. Heyecanlı ve zevkli bir basketbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Telafisi olmayan bir maç kazanan kupanın sahibi oluyor. Biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız her türlü fedakarlığı yaparak sahada gereken performansı ortaya koyarak mücadele edecekler. Oyuncularımız maçın önemi ve rakibimizin farkında onlarda gerekli tedbiri gösteriyor. Günlerdir yaptığımız çalışmalarla maça yeterince hazırlandığımızı düşünüyoruz. Motivasyonumuz yerinde artık top sahada en iyi performansı sergilemek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Kupayı BOTAŞ, Beşiktaş ve Mersin BŞB de kazandı…

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyesi kazanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dışında 3 takım şampiyonluk yaşadı. Kupayı daha önce 8 kez Galatasaray, 2 kez BOTAŞ Spor 1’er kez de Beşiktaş, Mersin BŞB kazandı.

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