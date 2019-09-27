Yakın Doğu Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında “işbirliği protokolü” imzalandı

YDÜ Türk Halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile iş birliği protokolü imzaladı.

İki kurum arasında eğitim, öğretim ve kültürel işbirliğini öngören Protokole, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel ile TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov imza koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’nde imzalanan söz konusu protokolle, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki eğitim, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler yürütülecek.

Kültür Etkileşimini Ortaya Koyan ve Toplumun Değerleriyle Bütünleşen Ruhu Geliştirme Planlanıyor…

Protokol imza töreni sırasında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel, Türk dünyasının kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, imzalanan protokolle hem akademik hem kültürel hem de sanat alanlarında yapılacak çalışmalarla daha da zenginleşeceklerini ifade etti.

Kurulduğu günden buyana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, dünyaya tanıtmak için TÜRKSOY’un yürüttüğü çalışmalarının üye ülkeler tarafından takdirler kazandığını ifade eden Prof. Dr. Günsel, “Türk dili konuşan ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan bir kuruluş olan TÜRKSOY ile imzalanan bu işbirliği anlaşması Türk dünyası ve KKTC arasındaki kültürel etkileşimi ve iletişimi güçlendirmede önemli bir kültür köprüsü oluşturacak” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Türk Kültürünü Evrensel Manada Layık Olduğu Ulaştırıyor…

TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanatsal ve kültürel faaliyet girişimlerinin KKTC'nin dünyaya tanınmasını artırdığını ifade ederek, Yakın Doğu Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolünün kendileri için önem taşıdığını belirtti. Kaseinov, “Yakın Doğu Üniversitesi eğitim ve bilimde olduğu gibi sanat alanında da attığı adımlarla Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu kültürün evrensel manada layık olduğu yerlere ulaşması için önemli bir misyonunu yürütüyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bunun en belirgin örneğidir. Bu ortaklığın genç kuşaklarımızı ortak değerlerimizin etrafında toplayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Akademik, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Yürütülecek…

Protokol ile TÜRKSOY üyesi ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi ve paylaşımı sağlamak, Türk Kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, geliştirmek ve karşılıklı olarak iş birliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

Türk Dünyası Merkezi Kütüphanesi statüsü verilen Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’si tüm Türk Cumhuriyetleri’nin üniversite, kültür sanat ve bilim adamlarınca internet üzerinden kullanımına olanak sağlanacak ayrıca Yakın Doğu Üniversite’nde mevcut olan süper bilgisayara, Türk dünyası bilim insanlarının kullanımına açılacak.