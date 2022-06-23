Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi bahar dönemi mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı

İletişim Fakültesi mezunları, aileleri ve öğretim elemanları ile birlikte birçok misafirin katıldığı mezuniyet töreninde, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından; dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Kıbrıslı Türk piyanist Eser Ökten tarafından verilen piyano resitali izleyenleri mest etti.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay birer konuşma yaptı. Mezunlar adına ise fakülte birincisi Gazetecilik Bölümü mezunu Miracle Chizaram Gosioha ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Asrın Yıkıcı birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Çok okuyun, çok araştırın ve kendinizi, bildiklerinizin değil bilmediklerinizin hacmi ile değerlendirin.”

Paradigmatik değişimlerin yeni bir çağın başlamakta olduğunu gösterdiğini ve dünyanın COVID-19 ile geçirdiği deneyimlerin paradigmatik bir değişime eşdeğer olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, bu sürecin, sıradanlıkla elitin yeniden gözden geçirilmesine neden olan yaşamla ilgili varoluşsal bir sorgulamaya dönüştüğünü ve buna benzer bir varoluşsal sorgulamanın 65 milyon insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı sonrası da yaşandığını söyledi

Prof. Dr. Kurt, mezun öğrencilere seslenerek, “Yerkürenin refahının gelişmesi yönündeki her türlü olumlu ve olumsuz düşünsel veya fiziksel eylemi, aldığınız eğitim çerçevesinde takip etmek buna ilişkin farkındalık yaratmak en önde gelenidir. Bu yüzden sahip olduğunuz entelektüel kapasitenizi yılmadan geliştirmek zorundasınız. Her konu hakkında önce yüzeysel daha sonra ise derinlemesine bilgiye sahip olmalısınız. Çok okuyun, çok araştırın ve bildiklerinizle değil bilmediklerinizin hacmi ile kendinizi değerlendirin. Dünyayı okurken farklı okumaların da olabileceğini aklınızdan çıkarmayın hiç. Farklılık, çeşitlilik ve başkalığın bir zenginlik olduğunu ve yaşamı bunların esas olarak anlamlı kıldığını unutmayın. Ama bunların ötesinde doğrudan ve dürüstlükten hiçbir zaman sapmayın, size verilen doğrunun koruyucusu unvanına sık sıkı sarılın. Çünkü bu unvan varoluşunuzun esas anlamıdır” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Kuşun bir kanadı bilim ise bir kanadı sanattır. Yakın Doğu’da her iki kanat da var; öyleyse Yakın Doğu’da hayat var!”

Mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, konuşmasına “Kuşun bir kanadı bilim ise bir kanadı sanattır. Yakın Doğu’da her iki kanat da var; öyleyse Yakın Doğu’da hayat var!” sözleriyle başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına değinen Doç. Dr. Dolunay, “Yakın Doğu Üniversitesi, dünyada eğitim kalitesinde 7’nci sırada yer alan; Avrupa’nın ilk 250 üniversitesi arasına girmiş; dünyadaki 9’uncu büyük müzeyi inşa etmekte olan, kütüphaneleri ile dünyada ilk 5 arasında yer alan, kampüsünde araba üreten bir üniversitedir” dedi.

Doç. Dr Ayhan Dolunay mezunlara da seslenerek, “Değerli mezunlarımız; çalışarak, çok emek vererek edindiğiniz mezuniyet başarınızı, meslek hayatlarınızda da etik ilkelere uygun davranan, gelişim ve yenilikleri takip eden ve nice başarılara imza atacak iletişimciler olarak taçlandıracaksınız. Büyük Yakın Doğu Ailemizin mezun üyeleri; burada her daim bir aileniz olacak; her adımınızda bu güzel aileyi temsil edeceksiniz ve bizler de tıpkı bugün olduğu gibi sizlerle onur duyacağız! Yolunuz açık ve aydınlık olsun!” ifadelerini kullandı.

Miracle Chizaram Gosioha: “Yakın Doğu Üniversitesi altınlarla kaplıdır; bu üniversitede çokça saklı altınlar var ama onları ancak sonuna kadar kazanlar bulacaktır.”

İngilizce dilinde eğitim veren bölümlerden mezunlar adına Gazetecilik bölümü mezunu ve fakülte birincisi Miracle Chizaram Gosioha, dört yıl önce üniversite hayatına başlarken babasının kendisine söylediği “Yakın Doğu Üniversitesi altınlarla kaplıdır; bu üniversitede çokça saklı altınlar var ama onları ancak sonuna kadar kazanlar bulacak” sözlerini alıntılayarak, “Bu söz ‘hayattaki en iyi şeyler sadece sonuna kadar emek verenler içindir’ anlamını taşır. Bugün burada olabilmekten gurur duyuyor ve başta ailem ve bölüm başkanım Doç. Dr. Ayça Atay ile Yrd. Doç. Dr. Naile Berberoğlu hocalarım olmak üzere, tüm hocalarıma emekleri için çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Asrın Yıkıcı: “Bu mutlu ve gururlu günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim.”

Fakülte ikincisi olarak mezun olan Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunu Asrın Yıkıcı ise Türkçe dilinde eğitim veren bölümlerinin mezunları adına konuşma yaptı. Asrın Yıkıcı, “Attığım her adımda bana destek olan annem Didem ve babam Mesut Yıkıcı’ya teşekkür ederim. Aynı zamanda 4 yıllık eğitim-ögretim süreci kapsamında desteğini esirgemeyen Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ayhan Dolunay hocam, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Savaş Güngör hocam, danışmanım Fuat Boğaç Evren hocam, Dr. Bahar Öztürk Güngör hocam ve tüm hocalarıma teşekkür ederim. Değerli Yakın Doğu Ailesi ve misafirler bu mutlu ve gururlu günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt tarafından fakülte birincisi ve ikincisine madalya ve belgeleri takdim edildi. Daha sonra öğretim üyeleri tarafından mezunlara diplomaları verildi ve kep atma seremonisi ile tören son buldu.