Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Güz Dönemi Yeni Mezunlarını Verdi...

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017 – 2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, müzik öğretmenliği bölümü öğrencisi Begüm Tekpınar’ın müzik dinletisi ile devam etti.

2016 yılında hayatını kaybeden İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Türk anısına İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Anar Süleyman bir konuşma gerçekleştirerek, Atila Türk’e Allahtan rahmet diledi.

Ardından, 2017-2018 öğretim döneminde gerçekleştirilen 6. Medya çalıştayı kapsamındaki etlinliklerinin tanıtım videosu izlendi.

Doç. Dr. Keçeci; “En Başta Fakülte Hocaları Olarak Bizleri Gururlandırıyor.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci; “Bizler için ayrı ayrı değer taşıyan öğrencilerimiz, Yakın Doğu ailesinin birer parçası olarak çalışma hayatına adım atacaklar. Mezunlarımız kuramsal bilgiyle pratiği birleştirme olanağı buldukları, akademik tartışmalarda söz sahibi oldukları, birçok etkinlikte görev alabildikleri, çağdaş bir ortamda eşitlik ilkesi çerçevesinde eğitim aldılar. Ellerinden alınamaz, iade edilemez ve onlardan koparılamaz tek hazinenin eğitim olduğunu biliyoruz. Artık buna sahipler.” dedi.

Doç. Dr. Keçeci; “20 yıldan bu yana eğitim vermekte olan iletişim fakültesi’nde İletişim Bilimlerinin yanı sıra, sanat, sosyoloji ve felsefe gibi alanlardan da beslenerek toplum sorunlarına duyarlı doğa ve hayvan sevgisi bilincinde bireyler yetiştirmeyi amaç edindik. Bu amaca ulaşıldığını görmek en başta fakülte hocaları olarak bizleri gururlandırıyor.” İfadelerine yer verdi.

Keçeci; “İletişim alanında teorinin uygulamaya dönüşebilmesi, fikirlerin yaşamla birleştirebilmesi amacıyla öğrencilerimizin, hizmet alması veya hizmet verebilmesi için Yakın Doğu TV ve Yakın Doğu FM stüdyolarını, bilgisayar tasarım atölyelerini ve fotoğraf stüdyolarını her zaman paylaşıma açık tuttuk.

Onların bu mekanlarda zaman geçirmesini, çalışıp deneyim kazanmasını sağladı. Buralarda ürettikleri fikirleri destekleyip, projelerini üretebilmeleri için yol gösterici olmayı misyon edindik. “diye konuştu.

Doç. Dr. Keçeci mezunlara da seslenerek, “ Sizler gibi parlak gençlerle tanışmış olmaktan, birlikte destekli projeler yapmış olmaktan çok mutluyuz. Her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Ailenizin sonsuz desteği ve hocalarınızın yönlendirmeleri yol almanızı sağlarken varacağınız noktaya kendi gayret ve özverinizle ulaşılmasıdır.” dedi.

Prof. Dr. Bektaş; “Duvara Asacağınız Diplomaya Her Baktığınızda Hocalarınızı Ve Sınıf Arkadaşlarınızı Hasretle Özleyeceksiniz.”

Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş; “ mezunlarımıza diplomalarını vermek üzere bir aradayız. Onları peşinen tebrik ediyorum. İletişim Fakültesi öğretim üyeleri onların üzerine düşen görevleri yapmışlar ve size 4 yıl zarfında ne güzel eğitmişler. Onlardan beklenenleri eksik yerine getirmiş, meslek sahibi yapmışlar bilgilerle donatmışlar. Ailelerinizde onlardan bekleneni eksik yerine getirmiş, maddi ve manevi destekleriyle sizlere her zaman destek olmuş ve sizlere yüksek öğretim imkanı sunmuşlardır.”diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Bektaş; “Üniversite günleri çok özeldir, aynı zamanda çok güzeldir. Duvara asacağınız diplomaya her baktığınızda hocalarınızı ve sınıf arkadaşlarınızı hasretle özleyeceksiniz. Hayatınızın en hareketli ve en güzellerinizi üniversitemizde yaşadınız. Yakın Doğu Üniversitesi’ni her zaman aklınızın en güzel köşesinde muhafaza edeceğinizden inancımız tamdır.”

Prof. Dr. Bektaş, “Sevgili mezunlar güzel günler size bekliyor, en kısa süre bu güzel günlere kavuşmanız dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

Kemal Bağban; “Bu Aslında Bir Son Değil, Yepyeni Günlerin Güzel Bir Başlangıcı Olacak.”

Mezun dönem arkadaşları adına ise İeltişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu Kemal Bağban söz alırken; “Bu aslında bir son değil, yepyeni günlerin güzel bir başlangıcı olacak. Hızlıca geçen yıllar dedik, o yıların nası geçtiğine değinmek gerekirse,YDÜ İletişim Fakültesi ailesine baktığımızda aile diyorum geçen yıllar zarfında gerek dönem arkadaşlarımla gerekse öğretim elemanlarımızla saygının her zaman esas olduğu bir aile sıcaklığı hissettik.” İfadelerini kullandı. Ardından Kemal bağban tarafından iletişim yemini edildi.

Lisans ve doktora öğrencilerine diploma takdiminin yapılmasının ardından tören geleneksel kep atma töreni ile son buldu.