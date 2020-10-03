Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Güz Dönemi Açılış Dersi Hıfzı Topuz Belgeseli ile Çevirimiçi Yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Genel Sekreteri Füsun Özbilgen’in katılımıyla gerçekleştirilecek açılış dersinde, iletişim duayeni Hıfzı Topuz ile yapılan söyleşilerden oluşan “Hıfzı Topuz ile ‘İletişim’ Üzerine” belgeselinin ilk gösterimi de gerçekleştirilecek.

İletişimle İlgili 6 Farklı Temada Söyleşi Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İLAD işbirliği ile hazırlanan belgeselde, özgür iletişimin küresel çapta yerleşmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’da uzun yıllar önemli çalışmalar yapan gazeteci yazar Hıfzı Topuz, deneyim ve görüşlerini anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay’ın proje yönetmenliğinde hayata geçirilen çalışma kapsamında, İletişim Fakültesi’nin beş öğretim elemanı, Hıfzı Topuz ile altı ayrı temada video röportajları gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yapılan röportajlarda, Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay “MacBride Komisyonu’nun Öyküsü” ve “Kitle İletişim Politikaları”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder “İletişim Özgürlüğü”, Yrd. Doç. Dr. Naile Berberoğlu “Kitle İletişimi ve Toplum”, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze “Dünden Bugüne İletişim Eğitimi” ve İletişim Uzmanı Ufuk Altunç “Gazetecilik Mesleğinin Dönüşümü” konularında, Hıfzı Topuz’un engin deneyim ve birikimini kayıt altına aldılar.

Ders Youtube Üzerinden Yapılacak…