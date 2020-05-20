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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Çevrimiçi Kısa Film Yapımı Söyleşisi...

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Çevrimiçi Kısa Film Yapımı Söyleşisi...
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Çevrimiçi Kısa Film Yapımı Söyleşisi...

Covid-19 pandemisi nedeniyle derslere çevrimiçi devam eden öğrencilerin motivasyonunu ve verimliliğini canlı tutmak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü çevrimiçi ‘Kısa Film Yapımı Söyleşisi’ gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Çiftçi ile Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk’un moderatörlüğünü yürüttüğü etkinliğe, çektiği kısa filmlerle yurtdışında çeşitli film festivallerinde finale kalıp dereceler alan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi eski mezunlarından yönetmen Fatih Yılmaz katıldı.

İstanbul’da film ve dizi sektöründe aktif olarak çalışan Fatih Yılmaz, öğrencilere tecrübelerini aktardı. Kısa film yapım sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurların tartışıldığı etkinlikte, yönetmen Fatih Yılmaz’ın film festivallerinde dereceye giren kısa filmlerinin de gösterimi yapıldı. Çevrimiçi olarak yürütülen etkinlikte öğrencilerin sorularını cevaplayan Yılmaz, aynı zamanda film ve dizi sektörü ile ilgili bilgiler de verdi. Yılmaz, en büyük fikirlerin imkansızlıklar ve zorlu şartlarda ortaya çıktığını ifade ederek, özellikle öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilmek ve üretebilmek için kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

 

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