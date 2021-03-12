Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 7’incisini düzenlediği “Uluslararası Medya Çalıştayı” Tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Medya Çalıştayı”, 8-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında beş ayrı konu ele alındı. “Kadın ve Medya”, “Belgesel ve Sinemada Kurgu”, “Türkiye’de ve Dünyada Reklamcılık”, “Dijital Çağda Radyoculuk”, “Sinema ve Müzik Eserlerinde Telif” başlıklarında alan uzmanları konunun meraklılarıyla buluştu.

Medyada Kadın Olmak

Dijital olarak gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, medyada kadının rolünü ele aldı. Medya sektöründe çalışanların yaklaşık üçte birinin kadın olduğunu söyleyen Dikmen, kadınların çalıştıkları kurumların karar alma mekanizmalarında kendilerine yeterince yer bulamadıklarına dikkat çekti. Mevcut genel yayın yönetmenlerinin ancak yüzde 25’inin kadın olduğu bilgisini veren Misket Dikmen, bu durumun kadın bakış açısısının medyadan dışlanmasına neden olduğunu vurguladı.

Her Yönüyle Medya

Çalıştayın ikinci gününde ise “Belgesel ve Sinemada Kurgu” konusu ele alındı. Etkinlik konuğu ise Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım mezunu Ahmet Alan oldu. Aralarında Yavuz Turgul’un “Yol Ayrımı” filminin de yer aldığı, “Bana Bir Soygun Yaz”, “Kovan”, “Yaralı Keklik”, “Nezih Bir Film”, “3 Kuruş”, “Hasret Bitti”, “Emanet”, “91.1” gibi birçok sinema filminin kurgusunu da yapan Ahmet Alan, 7. Medya Çalıştayı ile tecrübelerini izleyenlere aktardı.

7. Medya Çalıştayı kapsamında ayrıca, Reklam Yönetmeni Göker Göktepe ile “Türkiye’de ve Dünyada Reklamcılık”, Radyo Programcısı İmge Özdemir’le “Dijital Çağda Radyoculuk” ve Avukat Özal Oğuz ile de “Sinema ve Müzik Eserlerinde Telif” konuları tartışıldı. Çalıştay kapsamında konuşulan konulara Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından ulaşmak mümkün.