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Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü Mimarlık Akreditasyon Kurumu (MIAK) Tarafından Akredite Edildi...

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Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü Mimarlık Akreditasyon Kurumu (MIAK) Tarafından Akredite Edildi...
Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü Mimarlık Akreditasyon Kurumu (MIAK) Tarafından Akredite Edildi...
 

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Mimarlık Programı, merkezi  Türkiye’de bulunan Mimarlık Bölümlerini Akredite eden Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MIAK) tarafından akredite edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Mimarlık Okulları Akreditasyon Kurulu Komisyonunun Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştidirği toplantı sonucunda yaptığı değerlendirmede,  Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık Programının akredite edilmesine karar verdiği belirtildi.

İngilizce Mimarlık Programının akredite edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “MIAK  akreditasyon süresi, bölümlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerini kapsayan ön değerlendirme raporlarının hazırlanması ve MIAK’a sunulması, MIAK uzmanları tarafından raporların incelenmesi, Türkiye’nin  farklı üniversitelerinden 5 kişilik bir denetleme heyetinin Yakın Doğu Üniversitesi’nde yerinde incelemelerde bulunması ve hazırladıkları raporun MIAK  komisyonuna sunulup karara bağlanması iki yıllık bir süreci kapsıyor” dedi.

Doç. Dr. Kurt, Türkiye Mimarlık Okulları Kalite Güvence Sistemi içerisinde yer alan MIAK tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Mimarlık Programının akredite edilmesinin, Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin Türkiye’nin önde gelen Üniversiteleri ile aynı seviyede olmasının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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