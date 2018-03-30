Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ile karşılaşıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. Haftasında deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ne konuk olacak. Yakın Doğu Üniversitesi ligin ilk devresinde kendi sahasında rakibini 88-45’lik skorla mağlup etmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, müsabaka 31 Mart 2018 Cumartesi günü, saat 16:00’da, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Hedefimiz Ligi Lider Bitirmek”

İstanbul Üniversitesi ile deplasmanda çıkacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, önemli bir döneme girdiklerine dikkat çekerek sezonu lider tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.

Lige konsantre olduklarını belirten Kalaycıoğlu, “Önemli bir döneme girdik. Deplasmanda ve evimizde önemli maçlara çıkacağız. İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş, Adana Aski ve Hatay BŞB maçları var. Deplasmanda mücadele gücü yüksek maçlarımız olacak. Şu an lige odaklandık. Öncelikli hedefimiz, çıkacağımız dört maçı da kazanıp ligi lider tamamlamak. Yoğun ve sıkı bir çalışma temposuna girdik. Hem Türkiye ligi hem de Final-Four hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımızda Final Four’a gideceğimiz 20 Nisan’a kadar lige konsantre oldular. Amerika’da olan Kayla McBride’a önümüzdeki hafta içerisinde aramızda olacak. Lig maçlarını tamamladıktan sonra Final-Four için konsantre olacağız. İstanbul Üniversitesi dikkat edilmesi gereken iyi bir rakip. Biz de gereken çalışmalarımızı yaptık, en iyi şekilde mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.