Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul’da düzenlenen “10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nda  temsil edildi

“10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Sağlık Bakanlarının da yer aldığı kurultayda, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdi Şafak Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.

Bu yıl “Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği” temasıyla yapılan kurultaya, dünyanın birçok ülkesinden bilim insanı ve akademisyen katıldı. Doç. Dr. Erdi Şafak ise “2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri programında” Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve KKTC’yi temsil eden isim oldu.

Afetlere müdahale ve afet sonrası iyileşme süreçlerini ele alma amacıyla düzenlenen kurultaya birçok bakanlık, büyükelçilik ve kamu kurumundan temsilciler de katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunun okunmasıyla başlayan kurultayın açılışında; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, misafir bakan ve bakan yardımcıları ile TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan konuşma yaptı. Kurultay; “TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü”nün de sahibini bulduğu Kurultay Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın video mesajının gösterimi ile devam etti.

Kurultayda Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi temsil eden Doç. Dr. Erdi Şafak, “Uluslararası Hukukta Afet Durumunda Uygulanacak Hukuk Kuralları ile İlgili Standartları Belirleme Çalışmaları” bağlamında; “Uluslararası Afet Hukuku Projesi” başlıklı bildiri sundu. Afet durumlarında uluslararası hukukun önemini ele alan Doç. Dr. Şafak, afet yönetiminde uluslararası işbirliğinin ve hukuki düzenlemelerin kritik rolünü vurguladı.

Doç. Dr. Erdi Şafak: “Afet durumlarında uygulanabilir uluslararası hukuk ve standartlara ilişkin çalışmalar tüm insanlık için yararlı olacaktır.”

Kurultayın ikinci gününde “Politika, Hukuk ve Etik” başlığı altında gerçekleştirilen çalıştaya katılan Doç. Dr. Erdi Şafak, afet süreçlerinin etkilerinin azaltılması ve iyileştirilmesi için uluslararası yasal çerçevelerin geliştirilmesinin gelecekte kritik öneme sahip olacağını ifade etti. Mevcut uluslararası yasal çerçevelerin henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını belirten Doç. Dr. Şafak; “Bu tür yasaların oluşturulması birkaç nedenden dolayı yararlıdır. Birincisi, felaketin meydana geldiği devletin uluslararası hukuka göre afet sürecinde afetten etkilenen insanlara yardımda bulunmak ya da ülkesinde uluslararası yardımlara izin vermek gibi yükümlülükler olabilir. İkinci olarak, uluslararası yasal düzenlemeler insani yardım aktörlerine yerel hukuk sistemi belirsiz, eksik veya reforma ihtiyaç duyduğunda operasyonları hızlandırmak için yol gösterici bir çerçeve sağlar. Üçüncüsü ise uluslararası standartlar, yerel yasaları ve mekanizmaları geliştirmede veya değiştirmede afetten etkilenen ülkelerdeki yetkililer için savunuculuk veya yardım için bir temel olarak kullanılabilir” dedi.

Uluslararası işbirliğinin afetlerle mücadelede ulusal çabaları destekleyen önemli bir unsur olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Şafak, “Uluslararası Afet Hukuku Projesi Yönergeleri ve Model Kanuna” bağlı olarak ülkelerin, kendi iç mevzuatlarını iyileştirerek afetlerden etkilenen nüfusa hızlı ve etkili bir şekilde destek sağlayabileceklerini belirtti. Doç. Dr. Şafak, “Afet durumlarında uygulanabilir uluslararası hukuk ve standartlara ilişkin çalışmalar tüm insanlık için yararlı olacaktır” dedi.