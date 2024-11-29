  • BIST 9673.89
  • Altın 2968.938
  • Dolar 34.6884
  • Euro 36.6766
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul’da düzenlenen “10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nda  temsil edildi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul’da düzenlenen “10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nda  temsil edildi
Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul’da düzenlenen “10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nda  temsil edildi

“10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Sağlık Bakanlarının da yer aldığı kurultayda, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdi Şafak Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.

Bu yıl “Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği” temasıyla yapılan kurultaya, dünyanın birçok ülkesinden bilim insanı ve akademisyen katıldı. Doç. Dr. Erdi Şafak ise “2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri programında” Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve KKTC’yi temsil eden isim oldu.

Afetlere müdahale ve afet sonrası iyileşme süreçlerini ele alma amacıyla düzenlenen kurultaya birçok bakanlık, büyükelçilik ve kamu kurumundan temsilciler de katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunun okunmasıyla başlayan kurultayın açılışında; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, misafir bakan ve bakan yardımcıları ile TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan konuşma yaptı. Kurultay; “TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü”nün de sahibini bulduğu Kurultay Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın video mesajının gösterimi ile devam etti.

Kurultayda Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi temsil eden Doç. Dr. Erdi Şafak, “Uluslararası Hukukta Afet Durumunda Uygulanacak Hukuk Kuralları ile İlgili Standartları Belirleme Çalışmaları” bağlamında; “Uluslararası Afet Hukuku Projesi” başlıklı bildiri sundu. Afet durumlarında uluslararası hukukun önemini ele alan Doç. Dr. Şafak, afet yönetiminde uluslararası işbirliğinin ve hukuki düzenlemelerin kritik rolünü vurguladı.

Doç. Dr. Erdi Şafak: “Afet durumlarında uygulanabilir uluslararası hukuk ve standartlara ilişkin çalışmalar tüm insanlık için yararlı olacaktır.”

Kurultayın ikinci gününde “Politika, Hukuk ve Etik” başlığı altında gerçekleştirilen çalıştaya katılan Doç. Dr. Erdi Şafak, afet süreçlerinin etkilerinin azaltılması ve iyileştirilmesi için uluslararası yasal çerçevelerin geliştirilmesinin gelecekte kritik öneme sahip olacağını ifade etti. Mevcut uluslararası yasal çerçevelerin henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını belirten Doç. Dr. Şafak; “Bu tür yasaların oluşturulması birkaç nedenden dolayı yararlıdır. Birincisi, felaketin meydana geldiği devletin uluslararası hukuka göre afet sürecinde afetten etkilenen insanlara yardımda bulunmak ya da ülkesinde uluslararası yardımlara izin vermek gibi yükümlülükler olabilir. İkinci olarak, uluslararası yasal düzenlemeler insani yardım aktörlerine yerel hukuk sistemi belirsiz, eksik veya reforma ihtiyaç duyduğunda operasyonları hızlandırmak için yol gösterici bir çerçeve sağlar. Üçüncüsü ise uluslararası standartlar, yerel yasaları ve mekanizmaları geliştirmede veya değiştirmede afetten etkilenen ülkelerdeki yetkililer için savunuculuk veya yardım için bir temel olarak kullanılabilir” dedi.

Uluslararası işbirliğinin afetlerle mücadelede ulusal çabaları destekleyen önemli bir unsur olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Şafak, “Uluslararası Afet Hukuku Projesi Yönergeleri ve Model Kanuna” bağlı olarak ülkelerin, kendi iç mevzuatlarını iyileştirerek afetlerden etkilenen nüfusa hızlı ve etkili bir şekilde destek sağlayabileceklerini belirtti. Doç. Dr. Şafak, “Afet durumlarında uygulanabilir uluslararası hukuk ve standartlara ilişkin çalışmalar tüm insanlık için yararlı olacaktır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve KKTC’deki en köklü bilimsel platform; 1976’dan günümüze...18 Kasım 2024 Pazartesi 11:57
  • Yeterli miktarda vitamin ve mineral almak önemli!16 Kasım 2024 Cumartesi 19:07
  • Sağlıklı yaş alma konusunda, halkı bilinçlendirme etkinlikleri devam ediyor11 Kasım 2024 Pazartesi 13:53
  • Ata’ya Saygı Yol Koşusu düzenlendi10 Kasım 2024 Pazar 11:56
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Sporda Zoraki Evlilik” seminerinde, adadaki sporun toplumsal ve siyasi boyutları ele alındı!07 Kasım 2024 Perşembe 17:41
  • Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i ziyaret etti03 Kasım 2024 Pazar 09:16
  • YDÜ “Eğitim Kalitesi” ve “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorilerinde dünyanın en etkili ilk 10 üniversitesi arasında!30 Ekim 2024 Çarşamba 17:21
  • Yakın Doğu Koleji öğrencileri Pearson Edexcel sınavlarında iki dünya ve iki Kıbrıs birinciliği kazandı!23 Ekim 2024 Çarşamba 14:40
  • Üçüncü nesil DNA dizi analizleri artık KKTC’de yapılacak!21 Ekim 2024 Pazartesi 18:46
  • LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine atölye çalışması düzenledi20 Ekim 2024 Pazar 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti