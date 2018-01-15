Yakın Doğu Üniversitesi Kaçtı Botaş Kovaladı…

Yakın Doğu Üniversitesi: 85 -Botaş Spor: 81

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ikinci yarısının ilk hafta maçında Botaş Spor ile evinde karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 85-81 yendi. Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde 14. haftada 13. galibiyetini aldı. Botaş Spor da 8 galibiyette kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi, Courtney Vandersloot, Kyla McBride, Quanitra Hollingsvorth, Jantel Lavender, Cansu Köksal beşiyle başladı. Maçta periyotlar 20-23, 49-45, 69-65 ve 85-81 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinde çembere yaptığı penetrelerle etkili olan Courtney Vandersloot 22 sayıyla en skorer isim oldu. Kayla McBride’da 13 ribaunt ile üstünlük sağladı.

Kiah Stokes ve Quanitra Hollingsvorth’un hava atışında yer aldığı maçta ilk hücumu alan Yakın Doğu Üniversitesi ilk basketi Cansu Köksal’ın üç sayılık basketi ile buldu(3-0). Periyotta 7.48 geçilirken Kayla McBride’ın basketfaulu ile Yakın Doğu Üniversitesi maçta 6-0’lık seri yakaladı. Botaş ilk basketini Frida Elderink ile buldu (6-2). Periyotta ilk üç dakika geride kalırken skor 8-5 geçildi. Botaş 6.00’da skoru 10-9’a çekerek farkı kapattı. Karşılıklı basketlerin yaşandığı Periyodun bitimine 4 dakika kala maçta skora 14 -14 eşitlik geldi. Karşılıklı isabetsiz şutların yaşandığı periyotta Kiah Stokes’un serbest atış çizgisinden bulduğu basketle Botaş maçta 15-14 öne geçti. Rakibi ile farkı 5 sayıya çıkaran Botaş 2.11’de skoru 14-19’a çekti. İlk periyot sonunda Botaş Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 21-23 üstünlük elde etti.

İkinci periyodun başında Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot’un üç sayılık basketi ile skora dengeyi getirdi(23-23). Kayla McBride ve Quanitra Hollingsvorth ile 7-0’lık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi maçta 27-23 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Periyotta ilk iki dakika 28-25’lik skorla geçildi. Courtney Vandersloot’un arka arkaya 3 turnikesi ve Quanitra Hollingsvorth’ın pota altından bulduğu sayılarla 6.19’da farkı 9 sayıya yükselten Yakın Doğu Üniversitesi 36-27’lik skorla üstünlüğünü sürdü. Periyotta 3.34 geçilirken Botaş rakibi ile farkı 4 sayıya indirerek skoru 40-36 yaptı. Periyodun bitimine 2 dakika 15 saniye kala Yakın Doğu Üniversitesi farkı yeniden 11 sayıya çıkardı ( 45-36). Molaya gidilen periyotta 5-0’lık seri yakalayan Botaş rakibi ile farkı 4 sayıya indirerek skoru 45-42 yaptı (1.12). Kayla McBride’ın son saniyede isabetli basketiyle noktayı koyduğu periyot 49-45 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride, Courtney Vandersloot 12’şer sayı Quanitra Hollingsvorth da 10 sayı ile çift hanelere ulaşan en skorer isimler oldular.

Yakın Doğu Üniversitesinin hücumuyla başlayan üçüncü periyotta Olcay Çakır’dan iki sayılık basket geldi( 51-45). Periyotta iki dakika 53-50 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Bahar Çağlar ve Courtney Vandersloot ile bulduğu sayılarla rakibi ile farkı 7 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi 6.58’de skoru 57-50 yaptı. Periyotta beş dakika 63-56 geçildi. Hızlı hücumların etkili olduğu periyotta son üç dakikaya 65-61 girildi. Rakibi ile farkı eriten Botaş skoru 2 sayıya indirerek skoru 65-63’e getirdi. Periyot sonunda üst üste faul sorunu yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin tam saha baskısı karşısında final periyoduna 69-65 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta ilk dakika 71-67’lik skorla geçildi. Bu periyotta da rakibi ile arasındaki farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi periyotta iki dakika geride kalırken rakibinin potasına 73 sayı bıraktı(73-67). Temponun arttığı periyotta Botaş’ta Nevin Vatansever 5 faule ulaşarak oyun dışı kaldı(7.39). Kayla McBride ile etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi maçta son 5 dakikaya girilirken 78-74 skor kaydetti. Periyotta 4.14 geçilirken molaya gidildi. Yaklaşık bir buçuk dakika boyunca iki takımın da sayı bulamadığı maçta Quanitra Hollingsvorth ve Kiah Stokes’la karşılıklı basketler kaydedildi(80-76). Maçın bitimine 2.19 kala ikinci kez molaya gidildi. Frida Eldebrink’le isabetli üç sayılık basketi bulan Botaş maçta 81-80 öne geçti (1.20). Son bir dakikaya 81-81 eşitlikle girilen maçtan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan 85-81 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Courtney Vandersloot 22 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Kayla McBride 17 sayı 13 ribaunt 7 asist, Quanitra Hollingsvorth 13 sayı, 4 ribaunt, Jantel Lavender 14 sayı, 7 ribaunt, Sandrine Gruda 6 sayı, Olcay Çakır 6 sayı, Bahar Çağlar 4 sayı, 5 ribaunt ile oynadı

Botaş Spor’da; Kiah Stokes 16 sayı, 12 ribaunt, Frida Eldebrink 13 sayı, Chealsea Grey 14 sayı, 7 ribaunt kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “ İçeride Oynayarak Kazandık Mutluyuz”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zor maçlardan birini kendi sahalarında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Botaş Spor Kulübü’nü verdiği mücadeleden dolayı kutlayan Kalaycıoğlu, “Öncelikle Kiah Stokes tek başına uzunlarımızı faul problemine sokarak dengemizi bozdu. Botaş’ı kutluyorum, bize karşı baş baş oynadılar. En zor maçımızda kendi sahamızda kazandığımız için mutluyuz. İlk yarıda 45 sayı yedik ikinci yarı 36, yüksek tempolu maçlar oynuyoruz oyuncular yorgun. Tercihimiz içerden oynamak oldu. İçeride oynayarak kazandık, kuvvetli kaldık. Kıbrıs Türk halkının desteğine de teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kendi sahamızda maçlarımızı oynama şansına sahip oluruz. Bu hafta Euroleaugede Polonya deplasmanına gideceğiz, ardından Mersin deplasmanı var. Oyuncularımıza sağlık sıhhat diliyorum. İnşallah bu başarımızı sezon sonuna kadar götürürüz.

Courtney Vandersloot: “Önemli Dakikalarda Önemli Oyunlar Oynadık Takımımla Gurur Duyuyorum”

Maç sonrası görüşlerine başvurulan Courtney Vandersloot da, “Öncelikle Botaş’ı tebrik ederim. Bze karşı iyi mücadele ettiler ancak biz de öemli dakikalarda kritik anlarda çok önemli bie mücadele örneği gösterdik. Bu tür maçlara hazırlıklı olmalıyız. Takımımla gurur duyuyorum. Euroleaguede de lideriz. Hedfimiz play off’lar ve final four. İyi bir ekip ve kadromuz var.maçlara karşı üstesinden gelmek için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.