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​​​​​​​Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı fırtına gibi esiyor

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​​​​​​​Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı fırtına gibi esiyor
Yakın Doğu Üniversitesi: 93 – Çukurova Basketbol: 83

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında evinde konuk ettiği Mersin temsilcisi Çukurova Basketbolu 10 sayı farkla 93-83 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi yeni sezonda böylelikle ikinci galibiyetini almış oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Bahar Çağlar ve Quanitra Hollinsgvorth ile oyuna başladı. Yakın Doğu Üniversitesinin son çeyrekte farkını ortaya koyduğu maçta periyotlar 24-33, 46-51, 64-70 ve 93-83 tamamlandı.

 

İlk periyotta Çukurova Basketbol cephesinde Iagupova (18), Deshields (9) ikilisinin toplam ürettikleri 27 sayı ile Mersin temsilcisi maçı önde götürdü. 5. dakikası 13-16 geçilen maçın ilk periodu 24-33 Çukurova Basketbol üstünlüğü ile sona erdi.

 

İkinci periyotta Yakındoğu Üniversitesi güçlü olduğu yeri hatırladı ve Quanitra Hollinsgvorth’tan pota altından sayılar bulmaya başladı. İlk çeyrek sadece 4 sayı atan Hollinsgvorth bu periyot 14 sayıya ulaşınca, son 5 dakikasını Ann Wauters ile beraber iki uzunla oynama avantajını kullanan Yakındoğu Üniversitesi aradaki farkı 5 sayıya kadar indirdi. İki tarafta da savunmalar aksayınca ortaya yüksek skorlu bir devre sonucu çıktı (46-51).

 

İkinci yarı Çukurova adına sahada yine Iagupova’nın attığı sayılar vardı. 3. Periyodun bitimine 4 dakika kala 27. sayısına ulaşan Ukraynalı oyuncu skoru 52-61’e taşıdı. Melis Talay’ın bu dakikaya kadar attığı 10 sayı ve asistlerine bir de 3’lük isabet eklediğinde fark 13 sayıya çıktı (53-66).

Yakındoğu Üniversitesi adına pota altında sağlanan üstünlüğe Kayla Mc Bride’ın katkısı da gelince 3. period skoru belirlendi (64-70).

 

Son çeyreğin hemen başlarında Courtney Vandersloot’un o ana kadar yaptığı 6 asistin yanına 6. sayısını yazdığında bitime 8 dakika kala Yakındoğu Üniversitesi skora dengeyi getirdi (70-70). Bu dakikadan sonra sahada Vandersloot etkisi vardı. Maçın sonuna 5 dakika kala 13. Sayısına ulaşan oyun kurucu skoru 77-72 Yakındoğu lehine çeviren isim oldu. 77-77 eşitliğin sağlandığı maçta, Quanitra’nın pota altı hakimiyetine Bahar Çağlar’ın destek vermesi Yakın Doğu Üniversitesi’nin maçın son 2 dakikasına 10 sayı farkla girmesini sağladı (78-88). Iagupova’nın bulduğu 36 sayı aradaki farkın kapanmasına yetmezken özellikle maçın kazanılma periodunda Vandersloot ve Mc Bride ile tecrübesini sahaya yansıtan Yakın Doğu Üniversitesi bol skorlu maçtan elde ettiği en farklı skor ile ayrıldı (93-83)

 

Öne çıkanlar…

Yakındoğu Üniversitesi’nde: Quanitra Hollinsgvorth: 24sayı, 7 ribaunt, Courtney Vandersloot 15sayı, 7assist, Kayla  McBride: 20sayı, 6ribaunt,  Bahar Çağlar 12sayı, 5ribaunt ile maçın önce çıkan isimleri oldular.

 

Çukurova Basketbolda: Alina Iagupova: 36sayı, 4ribaunt, Diamond Deshields: 20sayı, 5ribaunt, Melis Talay: 13sayı,3asist ile oynadı.

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