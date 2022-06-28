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Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bahar dönemi yüksek lisans ve doktora mezunları, diplomalarını törenle aldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bahar dönemi yüksek lisans ve doktora mezunları, diplomalarını törenle aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bahar dönemi yüksek lisans ve doktora mezunları, diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bahar dönemi yüksek lisans ve doktora mezunları, diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ve mezunlar adına Diş Hekimi Gizem Andaç Yanal birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Her zaman tutarlı, dengeli ve dürüst olun.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt düzenlenen törende mezunlara seslenerek, "Sizler mezun olarak yaşamınızın en önemli, en akılda kalacak melodisini sonlandırmış oldunuz. Bu melodinin tınısı bundan sonra atacağınız her adımda kulağınızda hoş bir seda olarak var olacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kurt sözlerine “Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldığınız nitelikli eğitim ve edindiğiniz bilimsel deneyimi pratiğe dönüştürerek size özgü anların yaratıcısı olacaksınız. Bu yaşamsal süreçte kendinize ve aldığınız eğitime her zaman güveninin. Üretmenin bir şeyler yapmanın coşkusu, büyüsü sarsın her anınızı. Bilginin enginliği yönlendirsin bütün icraatınızı. İş birliği, birlikte yapma nosyonu deneyimlerinizin ön koşulu olsun” ifadeleriyle devam etti.

“Mahatma Gandhi’nin dediği gibi mutluluğun, düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız şeylerin uyum içinde olması olduğu gerçeğini aklınızdan asla çıkarmayın” diyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Kendinizi dinleyin, tanıyın, eleştirin ancak tin ve bedeninizle barışık olun. Hep iyiye, güzele ve işlevsele gönül verin. İşe yaramayan, değiştirme kudretiniz olmadığı şeylerle uğraşmayın, zaman harcamayın. Size sunulanları hemen kabul etmeyin, oluşturmuş olduğunuz bilimsel süzgeçten geçirin her şeyi. Her zaman tutarlı, dengeli ve dürüst olun. Ahlaki değil ama bilimsel olarak tutkulu, kuşkulu ve meraklı olun. Yerküre sevdalısı olun. Üzerindeki bütün canlı ve cansızların var olma haklarını gözetin, onlara saygı gösterin” dedi.

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Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer: “Yüksek Lisans ve doktora eğitimi, lisans mezunu öğrencilere branşlarında uzmanlaşma olanağı sunan prestijli programlardır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ise 431 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin mezun olduğu törende yaptığı konuşmasında; 110 programda 5.000’e yakın öğrenciye lisansüstü eğitim verdiklerini söyledi.

Enstitülerin, lisans mezunlarına yüksek lisans ve doktora yapma fırsatı veren yüksek öğrenim kurumları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Başer, “Yüksek Lisans ve doktora eğitimi, lisans mezunu öğrencilere branşlarında uzmanlaşma olanağı sunan prestijli programlardır” dedi.

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Gizem Andaç Yanal: “Şimdi yepyeni bir hayatın içinde, bilimin birer neferi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezunları adına konuşan Diş Hekimi Gizem Andaç Yanal ise konuşmasına “Bugün, zorlu ama bir o kadar da gurur ve heyecan verici olan bir sürecin sonuna geldik” sözleriyle başladı.

Andaç Yanal, 2012’de Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimime başladığını ve hayalini kurduğu hekimlik mesleğine ilk adımını atarak büyük bir heyecan ve gurur yaşadığını söyledi.

Andaç Yanal, “Bugün benimle birlikte mezun olan ve mutluluğumu paylaşan sevgili arkadaşlarım; bu süreçte çok emek verdik, yorulduk ama gururla bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi yepyeni bir hayatın içinde bilimin birer neferi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Konuşmamı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin’ sözleriyle tamamlıyor, tüm arkadaşlarıma yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Yolumuz bilim ve vicdanımız ile aydınlansın” ifadelerini kullandı.

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