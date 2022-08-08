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Yakın Doğu Üniversitesi, Maymun Çiçeği için PCR Tanı Kiti geliştirdi!

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Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel acil durum” olarak ilan edilen, maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor. COVID-19’a nazaran pandemi yaratma riskinin oldukça düşük olduğu açıklanan hastalık için yine de gerekli önlemlerin alınması ger
Yakın Doğu Üniversitesi, Maymun Çiçeği için PCR Tanı Kiti geliştirdi!

 gerekiyor. Bu önlemlerin başında ise PCR Tanı Kiti geliştirilmesi geliyor.

COVID-19 sürecinde başta geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Kiti olmak üzere, yürüttükleri bilimsel çalışmalarla önemli bir tecrübe edinen Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları, maymun çiçeği hastalığına yönelik araştırmalarında da önemli bir yol kat etti. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, COVID-19’dan sonra, maymun çiçeği hastalığını saptamak için de PCR Tanı Kiti geliştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen Maymun Çiçeği PCR Tanı Kiti ile hastalığın teşhisi 1 saat içerisinde konulabiliyor.

Kitin kullanım ve üretim izinleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na başvurmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi, gerekli izinlerin ardından üretime geçerek KKTC’nin olası maymun çiçeği vakalarında ihtiyaç duyacağı tanı kitlerini üretmeyi planlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sahip olduğumuz olanaklar, yetkin akademik kadrolarımız ve COVID-19 sürecinde edindiğimiz tecrübelerle, olası bir maymun çiçeği salgınında da ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız.”

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden tam donanımlı laboratuvarları ve yetkin kadrolarıyla COVID-19 sürecinde geliştirdikleri koruyucu burun spreyi, yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti gibi önemli projeleri hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sahip olduğumuz olanaklar, yetkin akademik kadrolarımız ve COVID-19 sürecinde edindiğimiz tecrübelerle, olası bir maymun çiçeği salgınında da ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız” ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği virüsünü saptamak için Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde tasarlanan PCR Tanı Kiti’nin bu yönde attıkları ilk somut adımlardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Başta üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kit Üretim Laboratuvarı ve Genom Analiz Laboratuvarı gibi tam donanımlı laboratuvarlarımız olmak üzere sahip olduğumuz tüm olanaklarla toplum sağlığı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “Tasarladığımız PCR Tanı Kiti ile maymun çiçeği teşhisini 1 saat içerisinde koyabiliyoruz.”

COVID-19 salgınında KKTC’de tek yerli PCR Tanı Kiti’ni Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi ekipleri tarafından tasarlandığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Maymun Çiçeği virüsüne yönelik PCR Tanı Kiti’ni de aynı disiplin ile çok çalışarak hayata geçirdik. Yine bir ilke imza atan ekip olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tasarladıkları maymun çiçeği PCR Tanı Kiti ile teşhisi deri üzerinde oluşan kabuk içindeki sıvıdan alınan örnekle yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Tasarladığımız kit ile bir saat içerisinde maymun çiçeği tanısı konulabiliyor” ifadelerini kullandı.

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