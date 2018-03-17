Yakın Doğu Üniversitesi Mersin Deplasmanında…

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre müsabaka, yarın KKTC saati ile 13.00, TSİ ile saat 14.00’de, Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka TRT Türk ekranından naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ligin ilk devresinde kendi sahasında oynanan ilk maçta, Mersin BŞB’yi 89-75 mağlup etmişti. Mersin BŞB ise 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 29 puanla ligde altıncı sırada bulunuyor.

Zafer Kalaycıoğlu: “Lig Sıralaması Açısından Önemli Bir Maç Olacak”

Mersin deplasmanını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, sert ve zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Mersin BŞB’nin şansız bir yenilgiyle FIBA Eurocup’a veda ettiğini fakat ayağa kalkmayı başardıklarını ifade eden Kalaycıoğlu, “Rakibimizin ligi ilk beş veya altıncı sırada bitirme hedefleri var. Bu hedef doğrultusunda çok sert bir maç geçecek. Ligde son olarak Beşiktaş deplasmanında kazanan bir takım olarak çıkacaklar. Dikkatli olmamız gereken bir rakip. Rakibimize karşı gerekli önlemleri alacağız. Bizi bekleyen zor maçta gerekli hazırlıklarımızı yaparak konsantre bir şekilde mücadelemizi vereceğiz” dedi.

“Ligde En Çok Sayı Atan ve En Az Sayı Yiyen Takımız”

Türkiye liginde en çok sayı atan ve en az sayı yiyen takım olarak lider olduklarını da belirten Zafer Kalaycıoğlu, bu iki özelliklerini sezon sonuna kadar korumayı düşündüklerini ve ligde geriye kalan maçları da kazanarak sezonu ilk sırada kapatmak istediklerini sözlerine ekledi.