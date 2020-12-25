  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ACRON Tarafından Akredite Edildi...

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ACRON Tarafından Akredite Edildi...
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ACRON Tarafından Akredite Edildi...

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ACRON Tarafından Akredite Edildi...

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri Nijerya Mimarlar Odası (ACRON)  tarafından akredite edildi.

Mimarlık Fakültesi’in Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının ACRON tarafından akredite edilmesi, Nijeryalı öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra Nijerya’da doğrudan mesleklerine başlayabilecekleri anlamına geliyor. Akreditasyon anlaşmasıyla birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunları herhangi bir ek sınava tabi olmadan, Nijerya’da mimar, iç mimar ve peyzaj mimarı olarak çalışıp, şirket kurabilecekler.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “ACRON Yönetim Kurulu’nun aldığı bu karar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin verdiği dünya standartlarında eğitimin bir sonucudur.”

Mimarlık Fakültesi bölümlerinin akredite edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, ACRON Yönetim Kurulu’nun bu kararı  Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili incelemeler yaparak aldığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde üniversitemiz bünyesindeki mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümleri, lisans ve yüksek lisans seviyesinde Nijerya Mimarlar Odası tarafından akreditasyona uygun görüldü” dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları, TMC Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda sunum gerçekleştirecek21 Aralık 2020 Pazartesi 16:16
  • Surlariçi Şehir Müzesi’ni ilk 1 ayda 6 bin Kişi Ziyaret Etti21 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
  • Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret etti20 Aralık 2020 Pazar 12:50
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü'nde “COVID-19 Sergisi”nin Açılışı, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan Tarafından Gerçekleştirildi.19 Aralık 2020 Cumartesi 14:17
  • Near East Technology’den Küresel Digital Dönüşüm Projesi17 Aralık 2020 Perşembe 17:27
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Değerler Eğitimi Kapsamında Kendi Değer Ağaçlarını Oluşturdu.17 Aralık 2020 Perşembe 16:57
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Öğrencileri, KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL’in Sürüş Performansını Deneyimledi17 Aralık 2020 Perşembe 13:57
  • Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğulları’nı ziyaret etti16 Aralık 2020 Çarşamba 16:24
  • Ödüllü Sanatçıların 2020’ye Veda Ettiği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, YDÜ Hastanesi Sergi Salonunda açıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
  • YDU DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19’a Karşı Mutlaka Aşılanmalıyız15 Aralık 2020 Salı 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti