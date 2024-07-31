  • BIST 10640.82
  • Altın 2579.099
  • Dolar 33.1428
  • Euro 35.9127
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi MOE Açık Hava Sahnesinde Cimnastik Şöleni Yaşandı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi MOE  Açık Hava Sahnesinde  317 Sporcunun performanslarının  ve 22 farklı koreografinin sergilendiği  Erbulut Cimnastik Kulübü  yıl sonu şöleni  gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi MOE Açık Hava Sahnesinde Cimnastik Şöleni Yaşandı

Yakın Doğu Üniversitesi MOE  Açık Hava Sahnesinde  317 Sporcunun performanslarının  ve 22 farklı koreografinin sergilendiği  Erbulut Cimnastik Kulübü  yıl sonu şöleni  gerçekleştirildi.

Near East Bank ana sponsorluğunda ve Dorana Turizm katkılarıyla müthiş bir cimnastik şöleninin yaşandığı geceye büyük bir kalabalık eşlik etti.

 Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Enver Haskasap gelecek nesile en ufak bir katkının bile çok anlamlı ve kıymetli  olduğunu,onların çalışmalarına ve başarılarına sağlayacağımız bir katkı bile bizleri oldukça gururlandıracağını , sadece ekonomik alanda değil eğitim, kültür, sanat ve çevre gibi birçok konuda çoçuklara katkı sağlamak amacıyla  ortak değerler yaratacak ve bu değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracak şekilde hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Erbulut Cimnastik Kulübü Başkanı Emel Serdaroğlu Paşaoğulları ; “Böyle büyüleyici bir geceyi yapabilmenin gururunu yaşarken başta Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Enver Haskasap’a  ,Dorana Turizme ve KKTC Cimnastik Federasyonu Yönetimine, kulübümüze sağladıkları imkanlardan dolayı şükranlarımızı sunarız”  dedi. Paşaoğulları,”zaman birlik olma zamanı hep birlikte kol kola vererek gelecek nesili kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek adına onları spora teşvik edeceğiz..Başarı Asla Tesadüf Değildir, Kalite her zaman kendini belli eder “ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Euro 2024 şampiyonu İspanya!15 Temmuz 2024 Pazartesi 07:46
  • Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda bisiklet yarışı yapılacak05 Temmuz 2024 Cuma 17:16
  • Buse spor basını ile buluşacak05 Temmuz 2024 Cuma 13:13
  • Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkını elde etti!03 Temmuz 2024 Çarşamba 09:15
  • Erten Gazi Fenerbahçe Beko’da01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:13
  • Pedallar İskele’de birincilik için çevrildi01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:26
  • Buse Savaşkan'dan büyük başarı: Üst üste 3'üncü kez Türkiye şampiyonu!01 Temmuz 2024 Pazartesi 08:38
  • Küçük raketler İskele'de ter döktü30 Haziran 2024 Pazar 17:59
  • Maliye Bakanı Berova, KKTC Taekwondo Milli takımını kabul etti...26 Haziran 2024 Çarşamba 13:39
  • Salon güreşinde ilk devre tamamlandı16 Haziran 2024 Pazar 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti