Yakın Doğu Üniversitesi MOE Açık Hava Sahnesinde Cimnastik Şöleni Yaşandı

Yakın Doğu Üniversitesi MOE Açık Hava Sahnesinde 317 Sporcunun performanslarının ve 22 farklı koreografinin sergilendiği Erbulut Cimnastik Kulübü yıl sonu şöleni gerçekleştirildi.

Near East Bank ana sponsorluğunda ve Dorana Turizm katkılarıyla müthiş bir cimnastik şöleninin yaşandığı geceye büyük bir kalabalık eşlik etti.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Enver Haskasap gelecek nesile en ufak bir katkının bile çok anlamlı ve kıymetli olduğunu,onların çalışmalarına ve başarılarına sağlayacağımız bir katkı bile bizleri oldukça gururlandıracağını , sadece ekonomik alanda değil eğitim, kültür, sanat ve çevre gibi birçok konuda çoçuklara katkı sağlamak amacıyla ortak değerler yaratacak ve bu değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracak şekilde hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Erbulut Cimnastik Kulübü Başkanı Emel Serdaroğlu Paşaoğulları ; “Böyle büyüleyici bir geceyi yapabilmenin gururunu yaşarken başta Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Enver Haskasap’a ,Dorana Turizme ve KKTC Cimnastik Federasyonu Yönetimine, kulübümüze sağladıkları imkanlardan dolayı şükranlarımızı sunarız” dedi. Paşaoğulları,”zaman birlik olma zamanı hep birlikte kol kola vererek gelecek nesili kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek adına onları spora teşvik edeceğiz..Başarı Asla Tesadüf Değildir, Kalite her zaman kendini belli eder “ dedi.