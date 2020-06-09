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Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisleri “Kamera Görüntülerinden Sosyal Mesafe ve  Maske Kontrolü Yapan” Yazılım Geliştirdi...

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Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisleri “Kamera Görüntülerinden Sosyal Mesafe ve  Maske Kontrolü Yapan” Yazılım Geliştirdi...
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisleri “Kamera Görüntülerinden Sosyal Mesafe ve  Maske Kontrolü Yapan” Yazılım Geliştirdi...

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendisleri, kamera görüntülerini analiz ederek bireyler arası sosyal mesafeyi hesaplayan ve maske takıp takmadıklarını kontrol eden yazılım geliştirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Korona virüse karşı alınan önlemler sonrası normalleşme sürecinde açılan spor salonları, kreşler, kütüphaneler gibi insanların yoğun ve birbirlerine yakın oldukları yerlerde,  geliştirilen yazılımla sosyal mesafe ölçümü ile maske takılıp takılmadığının kotrolünün yapılacabilecek.

Geliştirilen bu sistem sayesinde  mekanın girişine konulan kamera ile alınan görüntüler analiz edilerek kişinin vücut ısısının ve maske takip takmadığı kontrol ediliyor. Mekanın iç kısımlarına yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler analiz edilerek bireyler arası mesafeler ölçülüyor. Gerekli uygunlukların sağlanmadığı sistem tarafından tespit edilmesi durumunda sistem uyarı veriyor.

Bilgisayar görüntü işleme algoritmaları ve derin öğrenme teknikleri kullanan mühendisler, kameradan alınan görüntülerden önce kişinin yüzünü algılayıp daha sonra yüzünde maske olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca, termal kamera yardımı ile kullanıcının vücut ısısını ölçülüyor.  Kişinin maskeli ve maskesiz yüzünün anlaşılabilmesi için yaklaşık 2000 kadar maskeli ve maskesiz yüz fotoğrafı, derin öğrenme teknikleriyle %99 doğruluk payı ile sisteme öğretildi. 

Sosyal Mesafe Uyarısı Veriyor...

Kameradan gelen görüntüyü derin öğrenme algoritmaları ile eğitimli nesne algılama teknikleri kullanarak görüntüdeki sudo pacman -S libtool gcc gcc-libs insanları bulan sistemde, bu görüntüye “perspective transform” uygulanarak görüntü kuş bakışına çevrilir. Daha sonra insanların bulundukları noktaları işaretleyip “Euclidean Distance” method kullanılarak insanların birbiriyle olan uzaklığı hesaplanır. Böyelce, sosyal mesafe kuralına uymayanlar algılanarak sistem  tarafında gerekli uyarılar verilir.

 

Sanal Dünyadan Gerçek Hayata...

Yazılımın bilgisayar ortamındaki testlerinin bittiğini ve bunu gerçek hayata uyarlamak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren “Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi” mühendislerinden  Murat Arslan, “Korona virüse karşı alınan önlemler sonrası normalleşme sürecinde bu tip tedbirler alınması elzem oldu. Toplumdaki her bireyin toplum sağlığı için bu tedbirleri yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Bu gibi yardımcı sistemler bizleri fiziksel olarak yormadan daha doğru ve tarafsız analiz sağlıyor” dedi.

İnsanlığa Hizmet Edecek Çalışmalar Yürütülüyor…

Arslan, otonom araba simulasyonu, engelli bireyler için kafa hareketleri ile bilgisayar kontrolü,  işitme engellilerin kullandıkları işaret dilini anlık olarak harflere çeviren sistem, şoför uyku algılama sistemi gibi daha birçok sistem üzerinde  de çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi. Soyal mesafe ve maske kontrolünü sağlayan uygulama videosuna https://youtu.be/dzcRvJyjcvk  ile https://youtu.be/G6GINgBxxFg  linklerinden erişilebiliyor.

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