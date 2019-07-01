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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlari diplomalarini aldi

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Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlari diplomalarini aldi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldığı tören bir dakikalık saygı duruşu  İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, yabancı öğrenciler adına konuşmayı fakülte birincisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Boshra  Alzaibaq, Türkçe konuşan mezun öğrenciler adına ise fakülte ikincisi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi Emel Altınbaş yaptı. Törende müzik dinletisi de sunuldu.

Genç Mühendislerimizin Yapacakları Başarılı Çalışmalar Bizleri Onurlandıracaktır…”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, mezun genç mühendislere seslenerek, “Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra, ülkenize ve dünyaya karşı da sorumlu genç mühendislersiniz.  İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler; başarıdan başarıya koşarken Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” dedi.

Prof. Dr. Özsöz, öğrencilere dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip etiğini unutmamalarını söyleyerek, “Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Sizleri;  bugünlere kadar her türlü fedakârlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi, ülkenizi ve üniversitenizi unutmamanızı talep ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum.Yolunuz açık olsun’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Aldığımız Eğitimle Yaşama Daha Güçlü Sarılacağız…”

Türkçe konuşan öğrenciler adına konuşmayı fakülte ikincisi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi Emel Altınbaş da; “Hepimiz Yakın Doğu Üniversitesi’ne farklı ülkelerden, farklı şehirlerden, farklı hayallerle geldik. 4 yıl önce çıktığımız bu yolu burada sonlandırıyoruz. Bizim için asıl zorlu süreç şimdi başlıyor. Ama biz eğitimimiz süresince kendimize kattığımız bilgiler ve tecrübelerle hayatın zorluklarını aşarak yaşama daha da güçlü sarılacağız. Öğrendiğim her şey için ilk olarak Baş Öğretmenimi Mustafa Kemal Atatürk‘e ve ardından eğitimimde emeği geçen tüm hocalarıma ve bize bu imkânı sağladığı için Yakın Doğu Üniversitesi’ne sonsuz teşekkür ederim. Ama bugün buraya, bu noktaya gelmemdeki en büyük destekçim aileme de sonsuz teşekkür ediyorum. Bütün mezun arkadaşlarıma  hayatlarında şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.

Dereceye Girenlere Madalya ve Diplomaları Takdim Edildi…

Fakültede dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz tarafından takdim edildi. Daha sonra öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.

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