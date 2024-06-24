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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 28 Haziran’da

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YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi'nin YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği bölümüne başvuracak öğrenciler için yetenek sınavı 28 Haziran’da yapılacak; KKTC ve Türkiye vatandaşları sınava katılabilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 28 Haziran’da

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 28 Haziran’da yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik, 2024-2025 Güz Dönemi için düzenlediği yetenek sınavı 28 Haziran Cuma günü yapılacak. KKTC ve Türkiye vatandaşlarının katılabileceği yetenek sınavı, saat 10.00’da Atatürk Eğitim Fakültesi’nde yapılacak.

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin sınav gününe kadar ön kayıt yaptırması yeterli olacak. Yurt dışında bulunan KKTC veya TC vatandaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcilikleri’ne başvurabilirler veya neriman.soykunt@neu.edu.tr adresine mail göndererek ön kayıt yaptırabilirler. Adaylar; 0392 223 6464 numaralı telefon ve +90 533 854 4308 WhatsApp mesaj hattı ile de ön kayıt yaptırabilecek. Ayrıca; “meet.google.com/bfn-jfyh-hod” linkinden online katılım sağlanabilecek.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği’ne başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor. Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor. Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde adı-soyadı, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda bildirmeleri gerekiyor.

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