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Yakın Doğu Üniversitesi' nden Uluslararası Bilim Konferansı

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Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün düzenlediği uluslararası FoNeS-IoT konferansı, yapay zeka ve nesnelerin internetinin şekillendirdiği geleceğin teknolojilerini masaya yatırdı
Yakın Doğu Üniversitesi' nden Uluslararası Bilim Konferansı

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü, düzenlediği uluslararası FoNeS-IoT konferansı ile yapay zeka ve nesnelerin interneti alanlarında dünyanın önemli akademisyen ve profesyonellerini bir araya getirerek geleceğin dünyasını şekillendirecek olan yeni teknolojileri masaya yatırdı.

Teknolojideki gelişmeleri, gelişmiş iletişim sistemleri için uygulama alanlarını ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunulacak bir vizyon toplantısı olarak düzenlenen Yaklaşan Ağlar ve IoT Çağında Sürdürülebilirlik (FoNeS-IoT) konferansında; yaygın algılama, multimedya algılama, makine öğrenimi, derin öğrenme, insansız hava araçları, bulut ve uç bilgi işlem, enerji verimliliği/hasat ve bilgi işlem gücü, mobil internet gibi yeni alan, hizmet ve iş modellerinin yolunu açan, gelişen teknolojiler ele alındı.

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Başkanlığını Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın yürüttüğü konferansta, Prof. Dr. Bülent Bilgehan, Prof. Dr. Ali Okatan, Dr. Jawad Rasheed ve Dr. Muhammad Fahim oturum başkanlıklarını yürüttü. Konferansta aralarında Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Dr. Auwalu Saleh Mubarak, Chadi Altrjman, Dr. İlker Gelişen, Doç. Adedodyn Hussain, Sinem Alturjman, Ahmed Ali Abdelazim, Kena Wang, Guohong Wang, Deng Zhujun, Shuman Li, Sarumi Usman Abidemi gibi pek çok önemli akademisyen ve profesyonel sunum yaptı.

350’nin üzerinde bildiri başvurusu alan konferansta 112 makale sunuldu. FoNeS-IoT 2022'de sunulan bildiriler, Springer tarafından "Veri Mühendisliği ve İletişim Teknolojileri (LNDECT) Üzerine Ders Notları" kitap serisinde de yayınlanacak. Kitap serisi, Web of Science’ın bir parçası olan Ei Compendex, Scopus, Inspec, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) içinde indekslenecek.

Prof. Dr. Fadi Al-Turjman: “FoNeS-IoT 2022 ile geleceğin dünyasını şekillendirecek yapay zeka alanında çok önemli bir vizyon toplantısına ev sahipliği yapmış olduk.”

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü, sağlık ve pandemi yönetimi, ilaç ve diş hekimliği endüstrileri, eğlence ve eğitim çözümleri, enerji yönetimi, ulaşım optimizasyonu, telekomünikasyon/nesnelerin interneti ve bilgisayar dünyasını birbirine bağlayan programlar/mekanlar sunan, dünyadaki önemli yapay zeka enstitülerinden biri olarak öne çıkıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın başkan yardımcılığını yaptığı Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü, düzenlediği Yaklaşan Ağlar ve IoT Çağında Sürdürülebilirlik Konferansı (FoNeS-IoT 2022) ile yapay zeka konusunda önemli bir uluslararası platform oluşturdu.

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka ve robotik alanlarında imza attığı çalışmalarla, dünyanın geleceğini şekillendirecek olan bu teknolojileri geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, “Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü olarak, akademik çalışmalarımızın yanı sıra üzerinde çalıştığımız projelerle de yapay zeka ve robotik alanlarında dünyanın önemli merkezlerinden biriyiz. Düzenlediğimiz FoNeS-IoT 2022 ile bu alanda öne çıkan pek çok bilim insanı ve profesyoneli bir araya getirerek geleceğin dünyasını şekillendirecek bu teknolojilerle ilgili çok önemli bir vizyon toplantısına ev sahipliği yapmış olduk” ifadesini kullandı.

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