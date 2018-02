Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 2 Haziran’da Yapılacak…

Liseyi KKTC’de Bitiren T.C Uyruklu Öğrenciler de Sınava Girebilecek…

Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 16 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Sıralama sınavına girebilecekler.

Son Başvuru Tarihi 1 Haziran...

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kayıt-Kabul merkezinde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya mezun olacak öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecekler.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Sınava girecek adaylar KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim, sınav harcı ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne veya liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak sınav için kayıt yaptırabilecekler. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar başvuru sürecinde 2236464(dahili: 5328-5367-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr sitesinden detaylı bilgi alabilecekler.

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Bunu Bir Sınav Olarak Değil Gençlerimizin Kendi Hayatlarında Yazacakları Başarı Hikayelerinin İlk Adımı Olarak Görüyoruz”…

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleceğin kurucuları olacak gençlerin eğitimsel donanımlarını en üst düzeye taşımanın yanısıra onların kültürel, ahlaki ve toplumsal gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlamayı her zaman ilke ve görev edindiğini vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu hizmetler ve sağladığı olanaklarla, onlara her yönden sahip çıktığını ve kendilerine hayallerini somutlaştırabilme doğrultusunda eşsiz olanaklar sunduğunu belirten Genel Sekreter Doç. Dr. Tabur, Yakın Doğu Ailesi olarak tüm idari ve akademik personel ile birlikte modern bilimin her alanında uygulamaya yönelik nitelikli eğitim verdiklerini belirtti. Eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığının bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Tabur Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin sadece bölümlerinin eğitimini alarak profesyonel yaşamlarına hazırlanmadıklarını, aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yaparak projeler geliştirebildiklerini ve öğrendiklerini hayata geçirme imkanını bulabildiklerini vurguladı. Tercihlerde en çok tercih edilen Üniversite olmalarının kendilerine gurur verdiği kadar önemli bir sorumluluk da yüklediğini vurgulayan Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin tahsis ettiği burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirerek öğrencilerimizi daha başarılı olmaya özendiriyoruz. Biz bu sınavı yalnızca üniversiteye giriş sınavı olarak görmüyoruz.

Bu sınavın gençlerimizi hayallerine ulaştıracak bir uzun ve zorlu yolculukta yazacakları başarı hikayelerinin bundan sonraki ilk adımını bizimle birlikte atmaya ve Yakın Doğu Ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Gençlerimizi hayallerini gerçekleştirebilmek ve gerçek anlamda bir kampüs üniversitesi hayatı deneyimlemeleri için 16 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programlarına bekliyoruz.” dedi.