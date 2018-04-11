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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri 29. İstanbul Güzellik ve Bakım Fuarı’na katıldılar

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri 29. İstanbul Güzellik ve Bakım Fuarı’na katıldılar
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri 29. İstanbul Güzellik ve Bakım Fuarı’na katıldılar

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğrencileri, 29. Güzellik ve Bakım Fuarına katıldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul’da düzenlenen ve konusunda uzman doktorlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler ve diğer sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen fuarda, öğrenciler dünyadaki son güzellik trendlerini, en yeni ve teknolojik ürünleri görme ve öğrenme fırsatı buldular.

Fuar kapsamında öğrenciler, günümüzde güzellik alanında yaygın olarak uygulanan ipek kirpik ve kirpik lifting eğitimi, sosyal medyada markalaşma, satış ve pazarlama tekniklerini de öğrendiler.

Güzellik ve Bakımla ilgili En Yeni Trendlerle, Uygulama Yöntemlerini Öğrendiler…

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, düzenlenen Güzellik ve Bakım fuarına katılım amaçlarının, öğrencilerin bu alanla ilgili yenilikleri öğrenip, en yeni ürün ve yöntemlerin neler olduğunu incelemeleri, teknolojik yenilikleri yakından takip etmeleri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ileriki iş hayatlarına zemin hazırlamayı istediklerini ifade eden Aksoy, İstanbul Güzellik Uzmanları Oda Başkanı Ayşe Aydın ve yönetim danışmanı Barış Avcı ile görüşerek öğrencilerin gelişimi doğrultusunda yeni projeler için işbirliğinde bulunacaklarını da belirtti.

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