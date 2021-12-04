  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Mağusa Ve Maraş’ı Ziyaret Etti

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Mağusa Ve Maraş’ı Ziyaret Etti
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Mağusa Ve Maraş’ı Ziyaret Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği örgencileri ve öğretim üyeleri, turizme açılan Maraş’ı ve Gazimağusa ilçesindeki ören yerlerinin bir bölümünü ziyaret etti. Türkiye ve yurtdışından gelen öğrencileri, KKTC’nin kültürel değerleri ve tarihi ile ilgili bilinçlendirerek farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen geziye, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.ydu---magusa-gezisi-(2).jpeg

Gezi programı kapsamında, bir kısmı turizme açılan Kapalı Maraş’ı gezen öğrenciler, Mağusa Venedik Sarayı, Namık Kemal Zindanı, Lala Mustafa Pasa Camii ve St.Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesini de ziyaret etti. Gezi ile öğrenciler, Kıbrıs’ın Roma, Venedik ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli eserleri görme şansı yakaladı.

Doç. Dr. Mert Baştaş: “Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürü ile ilgili farkındalık yaratmak üzere düzenlediğimiz gezi programımız Girne bölgesi ile devam edecek.”

ydu---magusa-gezisi-(3).jpeg

Türkiye ve yurt dışından gelen öğrencilere, Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasının tarihi ve kültürü ile ilgili farkındalık kazandırmak için düzenledikleri gezilere devam edeceklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Baştaş, “Adamıza yükseköğrenim için gelen öğrencilerimiz, Kıbrıs’ın kültür, tarih ve siyasi birikimini yerinde öğrenme fırsatı buldular” dedi. Doç. Dr. Mert Baştaş, devam edecek gezilerin ikinci durağının ise Girne sınırlarında yer alan ören yerleri olacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ISYEC’te Kuzey Kıbrıs’ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti24 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin Geliştirdiği KKTC'nin Yerli PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK Tarafından Akredite Edildi22 Kasım 2021 Pazartesi 18:29
  • Kitap Okuyan Çocuklar, Gerçek İle Hayal Arasındaki Köprüyü Daha Rahat Kurabiliyor21 Kasım 2021 Pazar 14:21
  • Kış Hastalıklarından Korunmak İçin Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin20 Kasım 2021 Cumartesi 15:57
  • 6 İlçeye 6 Devlet İlkokulu Projesi Teslim Edildi19 Kasım 2021 Cuma 16:33
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 21 Eşsiz Sergisi Ücretsiz Olarak Devam Ediyor15 Kasım 2021 Pazartesi 15:49
  • Günsel: Bütün Halkımızı Bu Anlamlı Törene Katılmaya Davet Ediyoruz14 Kasım 2021 Pazar 12:54
  • Yakın Doğu İlkokulu’ndan Cumhuriyet Yol Koşusu’nda Çifte Şampiyonluk13 Kasım 2021 Cumartesi 15:43
  • YDÜ'de bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi10 Kasım 2021 Çarşamba 16:56
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Üç Yeni Sergisi Bir Araya Geliyor09 Kasım 2021 Salı 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti