Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Mağusa Ve Maraş’ı Ziyaret Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği örgencileri ve öğretim üyeleri, turizme açılan Maraş’ı ve Gazimağusa ilçesindeki ören yerlerinin bir bölümünü ziyaret etti. Türkiye ve yurtdışından gelen öğrencileri, KKTC’nin kültürel değerleri ve tarihi ile ilgili bilinçlendirerek farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen geziye, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Gezi programı kapsamında, bir kısmı turizme açılan Kapalı Maraş’ı gezen öğrenciler, Mağusa Venedik Sarayı, Namık Kemal Zindanı, Lala Mustafa Pasa Camii ve St.Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesini de ziyaret etti. Gezi ile öğrenciler, Kıbrıs’ın Roma, Venedik ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli eserleri görme şansı yakaladı.

Doç. Dr. Mert Baştaş: “Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürü ile ilgili farkındalık yaratmak üzere düzenlediğimiz gezi programımız Girne bölgesi ile devam edecek.”

Türkiye ve yurt dışından gelen öğrencilere, Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasının tarihi ve kültürü ile ilgili farkındalık kazandırmak için düzenledikleri gezilere devam edeceklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Baştaş, “Adamıza yükseköğrenim için gelen öğrencilerimiz, Kıbrıs’ın kültür, tarih ve siyasi birikimini yerinde öğrenme fırsatı buldular” dedi. Doç. Dr. Mert Baştaş, devam edecek gezilerin ikinci durağının ise Girne sınırlarında yer alan ören yerleri olacağını söyledi.