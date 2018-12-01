Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Sosyalleşme Yemeğinde Buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin imkanlarıyla gittikçe büyüyen ve büyüdükçe kalitesini artıran İnovasyon ve Bilgi Yönetimi ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin, hem Ada’da hemde Türkiye’deki vakıf üniversiteleri içerisinde ilk ve tek olduğunu belirten Prof. Dr. Sağsağan, bu alanlarda gerek bilim dünyasına gerekse de ülkenin kalkınmasına getirdiği avantajların yadsınamaz düzeyde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sağsan, informal ortamda paylaşılan bilginin kurumsal kapasiteyi artırmasının yanında, kurumsal bağlılığı ve aidiyeti de güçlendirdiğini söyleyerek, her yıl 29 Kasım’ın Tıbbi Sekreterler günü olarak kutlanmasına istinaden gecede Tıbbi Dokümantalist adaylarının da Tıbbi Sekreterler gününü kutladı.