  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Engelliler için "Mavi Kapak" Toplama Kampanyasına Desteği Devam Ediyor…

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Engelliler için "Mavi Kapak" Toplama Kampanyasına Desteği Devam Ediyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Engelliler için "Mavi Kapak" Toplama Kampanyasına Desteği Devam Ediyor…

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019-20 Akademik Yılı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan “mavi kapak” kampanyasına destek vererek toplanan kapakları Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne teslim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, engelli bireylerin toplumdaki haklarına ve varlıklarına dikkat çekip farkındalığı artırmak amacıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin yürüttüğü ‘Mavi Kapak’ projesine katılan fakülte, akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından toplanan kapakları Dernek Başkanı Günay Kibrit’e teslim etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Derneğe ziyaret gerçekleştiren ve kapakları teslim eden Yrd. Doç. Dr. Behiye T. Çavuşoğlu ve Dr. Selin Ü. Koçyiğit, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek mavi kapak projesine katkılarının devam edeceğini ifade ettiler.

Mavi Kapak Kampanyasına Verilen Destek Farkındalığın Artırılmasında Önem Taşıyor…

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, kampanyaya yaptıkları katkılardan dolayı Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri, idari kadro ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kibrit, yapılan ‘mavi kapak’ kampanyasının maddi katkıdan çok farkındalığı artırmaya yönelik çok önemli bir manevi katkı olduğunu, bunun yanında her yıl toplanan kapaklar ile yaklaşık 12-13 yeni tekerlekli sandalyeyi bünyelerine kattıklarını söyledi. Kampanyaya olan ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini, bu açıdan da çok mutlu olduklarını belirten Kibrit, bu duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini vurguladı. Kibrit, yapılan her katkının küçük ya da büyük farketmeksizin onlar için çok önemli olduğunu belirterek katkı koyan herkese kendisi ve üyeleri adına gönülden teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin konuğu Başbakan Ersin Tatar06 Aralık 2019 Cuma 13:24
  • Ayşegül Baybars Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yer alan iki serginin açılışını yapacak04 Aralık 2019 Çarşamba 13:31
  • HIV ile yaşayan yaşlı insan sayısında artış var02 Aralık 2019 Pazartesi 18:12
  • 71 milyon kişi kronik Hepatit C virüs enfeksiyonu ile yaşamakta02 Aralık 2019 Pazartesi 17:25
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu düzenleniyor02 Aralık 2019 Pazartesi 17:03
  • Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü Mülteci Hakları Derneğini Ziyaret Etti…01 Aralık 2019 Pazar 19:40
  • I.Uluslararası Kültür Sanat Buluşması Kültür Etkinliklerinde Yakın Doğu Üniversitesine Dört Ödül Birden…01 Aralık 2019 Pazar 19:39
  • Satın Alma Sahiplen… Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Hayvan Barınağını Ziyaret Etti…01 Aralık 2019 Pazar 19:35
  • Sucuoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yer alan iki serginin açılışını yaptı29 Kasım 2019 Cuma 16:34
  • TSK Güçlendirme Vakfı tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e altın madalya verildi29 Kasım 2019 Cuma 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti