  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yücehan Yücesoy’un İki Sunumu Yer Aldı

» »
2023 Eğitim Politikalarına Rehberlik Yapması Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ve Cumhurbaşkanlığı’na Sunulan Kitaplarda, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yücehan Yücesoy’un İki Sunumu Da Yer Aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yücehan Yücesoy’un İki Sunumu Yer Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Yücehan Yücesoy’un 2021’de Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen iki farklı çalıştayda yaptığı sunumların da yer aldığı bilimsel çalışmaları içeren kitaplar, 2023 eğitim politikalarına rehberlik yapması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.

“2023’e Doğru Türkiye’de Din ve Değerler Eğitimi” çalıştayında “Değerler Eğitiminde Teknoloji ve Animasyon Kullanım Uygulamaları” konu başlığını irdeleyen Yücesoy, “2023’e Doğru Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme” çalıştayında ise “Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Yeterlilikleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Teknolojinin hayatın her alanında büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Yücehan Yücesoy, eğitimcilerin de bu konudaki donanımlarının öğrencilerin gelişimi açısından yadsınamaz bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kekiğin, İlaç Endüstrisi Ve Ekonomiye Kazandırılması İçin Proje Hazırlanacak26 Aralık 2021 Pazar 13:39
  • “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” İmza Gününde Buluştu23 Aralık 2021 Perşembe 17:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sürdürülebilir Bir Yaşamı Amaçlayan Kurs Düzenledi21 Aralık 2021 Salı 16:14
  • Yeni doğum yapan annelerin yüzde 70’inde görülebilen Lohusa depresyonu tedavi edilmezse ciddi sonuçlar yaratabilir19 Aralık 2021 Pazar 13:37
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi16 Aralık 2021 Perşembe 17:56
  • KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL İlk Modeli B9 İle Londra’da!14 Aralık 2021 Salı 17:43
  • Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 15:46
  • YDÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinden, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlı ziyaret11 Aralık 2021 Cumartesi 13:08
  • Tatar: Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Ortaya Çıkardığı Bütün Bu Güzellikler Dünya Medeniyetine Katkımızdır09 Aralık 2021 Perşembe 20:15
  • Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nden Yakın Doğu Üniversitesi’ne Bir Ödül Daha09 Aralık 2021 Perşembe 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti