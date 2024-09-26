Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Romanya’dan ödülle döndü!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burak Gökbulut, “Kıbrıs-Azerbaycan Masal ve Efsanelerinde Şekil Değiştirme Motifi ile Korku Kavramı” sunumu ile “En İyi Bildiri” ödülünün sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Romanya’da düzenlenen “10. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi”ne katıldı. Girişimcilik ve sosyal bilimler alanındaki yenilikçi düşünceleri ve yaklaşımları tartışmak, sosyal bilimlerin toplumsal değişim üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kongre; disiplinler arası projeler geliştirilmesine olanak tanıdı.

Bu yıl, Valahia University of Targoviste’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede, 22 farklı ülkeden 187 üniversiteyi temsilen 487 araştırmacı bir araya geldi. Sosyal bilimler alanındaki güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durarak, toplumsal sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlayan kongrede Yakın Doğu Üniversitesi’ni Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri temsil etti. 297 bilimsel bildirinin sunulduğu kongrede Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burak Gökbulut, “Kıbrıs-Azerbaycan Masal ve Efsanelerinde Şekil Değiştirme Motifi ile Korku Kavramı” sunumu ile “En İyi Bildiri” ödülünün sahibi oldu.

Kongreye 22 ülkeden 487 araştırmacı katıldı!

Almanya, ABD, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Hindistan, İngiltere, İtalya, Kanada, Kazakistan, KKTC, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yeni Zelanda’dan katılımcıların yer aldığı kongrede; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Yeniasır “Tarihsel İçerikli Romanların Eğitimsel İşlevleri: Cengiz Dağcı’nın İhtiyar Savaşçı ve Cengiz Aytmatov’un Sultanmurad Eserleri”, Prof. Dr. Burak Gökbulut “Kıbrıs-Azerbaycan Masal ve Efsanelerinde Şekil Değiştirme Motifi ile Korku Kavramı” ve Türkçe Hazırlık Okulu öğretim üyesi Dr. Tülay Kaya Tekman ise “KKTC’de Öğrenim Gören Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye ve Türkiye Türkçesi Algılarının Değerlendirilmesi” isimli bildirileri sundu.

Prof. Dr. Burak Gökbulut: “Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halk efsanelerinde sıklıkla kullanılan şekil değiştirme motifleri benzerlik gösteriyor.”