Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesinden dergi hakemliği

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Mustafa Yeniasır Sosyal Bilimler alanında önemli bir yeri olan ASOS Journal (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), Avrasya Uluslararası Araştırmalar ve Uluslararası Uygur Araştırmaları dergilerinde hakemlik yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science), sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan ve SOBIAD, ASOS, DRJI (Directory of Research Journals Indexing) Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), ICI (Indian Citation Index) CITEFACTOR (Academic Scientific Journals), TEİ ( Türk Eğitim İndeksi ) gibi indekslerce taranan uluslararası bir dergidir dedi.



Doç. Dr. Yeniasır açıklamasının devamında şunları söyledi; “Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ise akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı düzenli olarak yayımlanmaktadır. Bu iki sayının yanında sahalarında kendini ispatlamış bilim adamlarının çıkarmak istediği özel sayılara da yer verilmektedir. Türk Dilleri ve Edebiyatları, Ortadoğu, Orta Asya ve Avrupa Dil, Kültür, Edebiyat, Tarih, Antropoloji, Halkbilim gibi konularda araştırmaya ve incelemeye dayalı makale kabul eden Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Tubitak (Ulakbim), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi , Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Akademik Türk Dergileri İndeksi, İdeal Online, Directory Of Research Journals Indexing gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranmaktadır.”