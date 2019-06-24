Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesine çok önemli davet

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, son yıllarda nadir genetik hastalıklar üzerine Dünya literatürüne kattığı bilimsel çalışmalarından dolayı, Kolombiya’nın Bogota şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Nadir Hastalıklarda Son Gelişmeler: Sıkça Yanlış Tanı Almış Kalıtsal Hastalıklar (FREMIDIS) toplantısına davet edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sadece Dünya genelinde alanlarında uzman bilim insanlarının davet edildiği Uluslararası Nadir Hastalıklarda Son Gelişmeler: Sıkça Yanlış Tanı Almış Kalıtsal Hastalıklar (FREMIDIS) bilimsel ağ toplantısına Doç. Dr. Ergören, Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz bölgesinden davet edilen ilk bilim insanı oldu.

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Bu yıl 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan toplantıya, Doç. Dr. Ergören, “Klinik fenotipi modüle eden ve Kıbrıs adasında sık görülen nadir genetik hastalıkların patogenezinin arka plandaki nadir genetik varyantlar” üzerine yapmış olduğu çalışma ile davet edildi. Doç. Dr. Ergören, yaptığı çalışmaya ek olarak uluslararası proje ortakları ile sürdürdüğü başka bir çalışması olan “çözümlenememiş olgular” konusunda da özel oturumda sunacak.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, iki yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi DESAM ve İtalyan MAGI Nadir ve Genetik Araştırma, Tanı ve Tedavi Merkezi’ni işbirliği ile başlayan çalışmaların verdiği bilimsel sonuçları kapsamında toplantıya davet almasından onur duyduğunu da ifade etti.

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Doç. Dr. Ergören, ülkemize ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne bu gururu yaşattığı için mutlu olduğunu da ifade ederek, nadir hastalıkların karmaşıklığı ve sınırlı doğa öykü verisi dikkate alındığında böyle özel bilimsel ağ ve veri paylaşımı toplantılarından çıkacak küresel uzman görüşleri kişiye özgü tıbbın geleceğine ve yeni ilaçların geliştirilmesine yönelik zorunluluk olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ergören, DESAM bünyesinde yer alan Nadir Hastalıklar Çalışma Grubu’nun (DESAM-RARE), tıp fakültesi anabilim dallarından birçok akademisyenle birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini ve İtalyan proje ortakları ile Türkiye’den saygın birçok üniversiteyle birlikte Singapur’dan da çalışma grupları ile proje ağının büyüdüğünü de sözlerine ekledi.