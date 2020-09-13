  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Yakın Doğu Üniversitesi Online Olarak Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi.

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Online Olarak Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Online Olarak Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Online Olarak Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi.

Birçok farklı ülkeden çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyumaYakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, Tarihi Olay – Edebi Metin İlişkileri Açısından Özker Yaşın’ın Bayraktar Türküsü ile Zafer ve Bağış Adlı Oyunlarına Bir Bakış isimli bildiriyle katkı koydular.

 

“Edebî Eserler Millî Kimliğin Oluşmasında Büyük Bir Önem Arzediyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut özetle şunları söylediler:  “Edebî eserler millî kimliğin oluşmasında büyük bir önem arz etmektedir. Kıbrıs Türk edebiyatında özellikle Süleyman Uluçamgil, Ahmet Gazioğlu ve Özker Yaşın gibi sanatçıların kaleme aldıkları eserler incelendiğinde genel olarak ait oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, Kıbrıs Türklerinin süreç içerisinde yaşamış olduğu acı ve sıkıntıları yansıttıkları söylenebilir. Özker Yaşın’ın kaleme almış olduğu Bayraktar Türküsü ile Zafer ve Bağış adlı oyunları tarih – edebiyat ilişkileri bağlamında incelendiğinde tarihî gerçeklerle büyük ölçüde uygunluk gösterdiği söylenebilir. Yaşın, her iki eserde de olayları tarihî gerçekler üzerine kurarken, dönemin kültürel özelliklerini de vermeye özen göstermiştir. Özellikle Zafer ve Bağış adlı oyunda; dönemin önemli şairlerine, mimari yapılarına ve Osmanlı sarayı ile ilgili birtakım ayrıntılara da yer vermiştir. Zafer ve Bağış isimli oyununu yazmaya başlamadan önce II. Selim devrine, Yasef Nasi’ye ve Kıbrıs’ın fethine ilişkin her şeyi okuduğunu söyleyen Yaşın, özellikle Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sokollu Mehmet Paşa gibi birtakım tarihî şahsiyetlerin özelliklerini verirken oldukça objektif davranmış, sözü edilen şahsiyetlerin eksik yönlerini veya yapmış oldukları yanlışları da söylemekten çekinmemiştir.

 

1571 yılında Kıbrıs’ın fethini ve 1958’li yıllarda Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acı ve sıkıntıları edebî açıdan yeniden kurgulayan Özker Yaşın’ın, her iki eseri de Kıbrıs tarihi derslerinde tamamlayıcı bir unsur olarak rahatlıkla kullanılabilir. Yaşın’ın her iki eserinin de Kıbrıs tarihinin öğretimine önemli bir katkı sağlayacağı söylenebilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Eğiticinin Eğitimi Kursu Başlatıyor...04 Eylül 2020 Cuma 17:44
  • YDÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Eğiticinin Eğitimi Kursu Başlatıyor...04 Eylül 2020 Cuma 11:46
  • İki ayrı kişisel resim sergisi YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonunda  Dr. Suat Günsel’in katılımıyla açıldı.03 Eylül 2020 Perşembe 15:48
  • YDÜ “Global Smart Education 2020 Konferansı”nda Temsil Edildi...02 Eylül 2020 Çarşamba 15:44
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Herbaryum Müzesi’ne Ücretsiz Girişler Eylül Ayı Sonuna Kadar uzatıldı01 Eylül 2020 Salı 16:19
  • İki ayrı kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda 03 Eylül Perşembe günü açılacak01 Eylül 2020 Salı 16:18
  • “Genç ve Çocuk İsteyen Evli Çiftlerde Erken Tanı ve Tedavi Büyük Önem Taşıyor.” (Cinsel İlişki Sonrası Vajinal Kanama)31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:22
  • Gedik’in “ Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:20
  • Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı Düzenleniyor...30 Ağustos 2020 Pazar 19:24
  • YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 31 Ağustos'ta Açılıyor29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti