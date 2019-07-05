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Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı katıldığı Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda Amerika’dan Georgia Institute Of Technology Üniversitesi ile çıktığı ilk maçından rakibini 3-0 mağlup ederek RoboCup 2019’a galibiyetle başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı…

Maça oldukça hızlı başlayan ve maçın ilk yarısının ortalarına doğru yaklaşık 6 metreden attığı gol geçersiz sayılan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı ataklarını daha da sıklaştırmasına rağmen ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarının başlama vuruşunu yapan takım, çok hızlı bir organizasyonla maçın ikinci yarı başlama düdüğünden 5saniye sonra 1-0 öne geçti. Rakibinin herhangi bir organize atak geliştirmesine izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi Robot Takımı, ikinci yarının ortalarına doğru hücum pres yaparken kaptığı topla skoru 2-0’a getirdi. Maç boyu rakibine karşı üstün oyununu devam ettirten Yakın Doğu Üniversitesi takımı maçın bitimine 10 saniye kala yaklaşık 7 metreden attığı sutla maçı 3-0 kazanarak dünya kupasının ilk maçını galibiyetle tamamladı.

İlk Sıraya Yerleşti…

Grupta oynanan diğer maçta ise Kanada ekibi University Of British Columbia, Japon Ekibi National Technology Institute’u 1-0’la geçti. Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, ikinci maçına Japon temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Turnuva başlamadan bir gün önce oynanan ve iki takımın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Yakın Doğu Üniversitesi maçı 4-1 kazanmıştı.

Turnuvada oynanan ilk maçların ardından yapılan gurup sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi Robot Takımı ilk sıraya yerleşti.

Grup B

1.      NEUIslanders 3puan +3averaj

2.      UBC Thunderbots 3puan +1 averaj

3.      MCT Susano Logics 0puan -1averaj

4.      RoboJackets 0puan -3 averaj

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