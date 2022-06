Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Çok sayıda öğretim görevlisi ve misafirin katıldığı törende, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu öğrencileri de dans gösterisi yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç ve tüm mezunlar adına bölüm birincisi Bahri Efecan Nazlı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç eşliğinde, meslek yemini ederek kep attı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Bir sağlıkçının yüreği, insan ve yaşam sevgisiyle doludur.”

Törendeki konuşmasına, sağlığın önemine vurgu yaparak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Sağlık; bir ulusun, belki de bütün insanlığın sahip olabileceği en büyük varlıktır” dedi.

Sağlığı korumak için sağlık çalışanlarına büyük rol düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Sağlık çalışanı kendinden önce hasta ve toplum sağlığının dirliği için çalışır. Öznelliği her zaman ikinci plandadır. Hizmet ettiği zaman mutlu ve huzurlu olur. Hatanın geri dönüşü olmayabileceğini bildiği için dikkatli ve özenlidir. Vakaları, çok yönlü değerlendirmeyi bilir. Sorgulayıcı ve araştırmacıdır. İş birliğinin, mesleğinin en önemli özelliği olduğunun farkındadır. Empati yapmanın, insanları tanıyıp anlamanın sağlığa olan olumlu katkısını bilir. Tüm bunların ötesinde; insan ve yaşam sevgisiyle doludur sağlıkçının yüreği” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Aslı Aykaç: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir parçası olduğunuz köklü geçmiş ve güçlü gelecek enerjisi, sizleri daha ileriye taşıyacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç, sağlık personellerinin önemine değinerek “Çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasında, donanımlı ve deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra nitelikli sağlık personelinin varlığı da bir o kadar önemlidir” ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilerin yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Aslı Aykaç, “Tüm mezunlarımız azmetti, çok çalıştı ve 12.700 saat teorik, 6.000 saat pratik uygulama, ardından da 35 gün süren stajlarını başarı ile tamamlayarak mesleki deneyimlerini geliştirdiler” dedi.

Mezun öğrencilere seslenen Doç. Dr. Aykaç, “Yaşamınızın bir dönemi kapanıyor ve ondan aldığınız güçle yeni bir döneme başlıyorsunuz. Eminim ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir parçası olduğunuz köklü geçmiş ve güçlü gelecek enerjisi, sizleri daha ileriye taşıyacak. Mesleğinizin ana temasının insan olduğunu bir an bile aklınızdan çıkarmayın. Mesleğinizi icra ederken her zaman hastalarınıza karşı anlayışlı ve merhametli olun. Hastalarınızı mahremiyetlerine her zaman saygı duyun. Çalışma yaşamınızda sizlere öğretilen doğrulardan sapmayın. Her geçen gün artacak deneyimleriniz ile sizlerin aranan birer sağlık teknikeri olacağınıza ve bu sayede ailenizi, bizleri ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni her zaman gururlandıracağınıza inanıyorum” dedi.

Bahri Efecan Nazlı: “Bizi, hayata karşı güçlü kılan şey; diplomalarımız değil, diplomalarımızın arkasını hangi bilgi ve becerilerle doldurduğumuzdur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Bahri Efecan Nazlı, tüm mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmasına duyduğu mutluluğu ve yaşadığı heyecanı dile getirerek başladı.

Eğitim süresince çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklar kazandığını söyleyen Bahri Efecan Nazlı, “Bana göre üniversite eğitimi almak, öğrenmeyi öğrenme sürecidir. Bizi, hayata karşı güçlü kılan şey; diplomalarımız değil, diplomalarımızın arkasını hangi bilgi ve becerilerle doldurduğumuzdur” ifadelerini kullandı. Nazlı, “Başta ailem olmak üzere, hiçbir zaman üzerimizden sevgi ve emeklerini esirgemeyen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Dilerim ki, yeni hayatımızda her şey gönlümüzce olsun” dedi.