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Yakın Doğu Üniversitesi SARS-CoV-2’nin İzini Sürecek Proje Başlatıyor; Yerel Bulaşın Kaynakları Araştırılacak...

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Yakın Doğu Üniversitesi SARS-CoV-2’nin İzini Sürecek Proje Başlatıyor; Yerel Bulaşın Kaynakları Araştırılacak...
Yakın Doğu Üniversitesi SARS-CoV-2’nin İzini Sürecek Proje Başlatıyor; Yerel Bulaşın Kaynakları Araştırılacak...

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından dünyada pandemi ilan edilen ve dalga dalga yayılan yeni tip koronavirüs vakalarının artış gösterdiği ülkemizde SARS-CoV-2’nin tiplerini, yayılımını ve klinik seyriyle olan ilişkisini belirleyecek yeni bir proje başlatılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,  salgınla mücadelede önemli ipuçları verecek olan, virüsün sekans analizinin yapılarak tiplendirileceği “KKTC’de COVID-19 Tanısı Alan Hastaların SARS-CoV-2 Tüm Genom Dizilemesi, Viral ve Genetik Çeşitliliği ile Soy Hatlarının Belirlenmesi” projesine başlanacağı bildirildi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “SARS-COV-2’nin Tiplerini, Ülkeye Giriş Yollarını, Yayılımı ve Hastalığın Klinik Seyri ile İlişkisini Belirleyeceğiz...”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ülkemizde Mart ayında görülen ilk vakanın ardından başarılı bir pandemi süreci geçirildiğini anımsatarak, son dönemlerde ülkede artışı görülen SARS-Cov-2’nin ülkeye girişi, toplumdaki yayılımını ve kişileri nasıl etkilediğini belirlemek için yeni proje başlatacaklarını ve ortaya çıkacak verilerle yeni bir yol haritası belirlenebileceğini belirtti.

183 Bin 144 Kişi Ülkeye Giriş Yaptı; Virüsün Hangi Yollardan Girdiği Araştırılacak...

SARS-Cov-2’nin yerel yayılımının takip edileceği projede, 1 Temmuz 2020 sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde COVID-19 PCR testi pozitif saptanan örnekler kullanılacak. Böylelikle virüsün ülkeye hangi yollarla girdiği de tespit edilebilecek. 1 Temmuz-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında ülkeye kara sınır kapılarından 117 bin 561 kişi giriş, 116 bin 815 kişi çıkış, hava yolu ile 52 bin 124 kişi giriş, 48 bin 872 kişi çıkış, denizyoluyla ise 13 bin 459 kişi giriş, 12 bin 396 kişi de çıkış yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı Sonuçlarına Göre Pozitiflik Oranı Binde 1.7...

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 1 Temmuz 2020 ile 03 Eylül 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarında toplam 37.475  test yapıldığını; bunlardan 29.945’inin ülkemize hava ve deniz yolu ile gelenler olduğunu ve 53 kişinin (% 0.17) pozitif saptandığını belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, bu kişilerden 7530’nun ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi, Güzelyurt ve Gazimağusa Dispanserlerinden gelenler olduğunu ve 14’ünün (% 0.18) pozitif saptandığını açıkladı.

Vakalar Asemptomatik veya Hafif Seyrediyor...

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamalara göre, 1 Temmuz-6 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC’de 418 COVID-19 pozitif vaka tespit edildi. Bu vakaların 280’i iyileşerek taburcu edilirken, 39’u pandemi merkezinde tedavi altında, 88 kişi de pandemi otelinde takip ediliyor. 

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