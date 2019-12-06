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Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin konuğu Başbakan Ersin Tatar

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Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğini yapacağı, "Sporda Kulüp Yönetimi Yenicami AK Örneği" başlıklı sempozyumun konuğu bir dönem Yenicami Ağdelen Kulübü başkanlığı da yapmış Başbakan Ersin Tatar olacak
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin konuğu Başbakan Ersin Tatar

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler MüdürlüğÜ’nden verilen bilgiye göre, KKTC Başbakanı ve Yenicami Ağdelen Kulübü Eski Başkanı Sayın Ersin Tatar'ın konuşmacı olarak katılacağı "Sporda Kulüp Yönetimi Yenicami AK Örneği" konulu sempozyum, 9 Aralık 2019 Pazartesi günü Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirecek.

 

Özelde Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarına, genelde ise ülkemizdeki tüm spor yöneticilerine yönelik gerçekleştirilecek bu etkinliğin moderatörlüğünü Gelibolu İlkokulu Müdürü ve Spor Gazetecisi Gökmen Bolkan gerçekleştirecek.

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