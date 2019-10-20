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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırmacıları 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi’nde Bildiri Sundu…

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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırmacıları 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi’nde Bildiri Sundu…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırmacıları 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi’nde Bildiri Sundu…

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Tıp doktora öğrencileri Çocuk Genetik Hastalıklar Derneği’nin Ankara Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği “4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi’nde iki poster bildirisi sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ile birlikte yapılan bilimsel çalışmalar, araştırma görevlisi Gülten Tuncel ve Hava Çobanoğlu  tarafından kongrede sunuldu.

DESAM araştırma görevlisi Gülten Tuncel, “Bir Hastada İki Nadir Genetik Hastalık: Fruktoz-1,6-bifosfataz Eksikliği ve Konjenital Miyotoni” başlıklı, Havva Çobanoğulları ise “2016'dan Bu Yana Moleküler Laboratuvar Deneyimi: Kuzey Kıbrıs'ta Çözülemeyen Nadir Genetik Vakaların Kimliklendirilmesi” başlıklı poster bildirilerini sundular.

Çalışmalarını Türkiye’de bilim insanlarıyla paylaşma imkânı bulan Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, ulusal ve uluslararası proje ortakları ile yapılan çalışmaların sunulduğu kongrede bilgi paylaşımı yaptıklarını belirttiler.cocuk-genetik-1.jpg

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