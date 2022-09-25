Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi “Long COVID” Sempozyumunu Düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, uzman hekim ve akademisyenlerin katılımı ile düzenlediği “Long COVID” sempozyumunda COVID-19 geçirmiş bireylerde oluşan ve birçok sistemi etkileyebilecek uzun vadeli yan etkiler tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Süer ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş’in eş başkanlığında, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleşen “Long COVID (Uzamış COVID) sempozyumunda, alanının önemli akademisyenleri COVID-19’u pek çok yönüyle masaya yatırdı.

Uzman hekimler ve alanında başarılı birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, COVID geçirmiş bireylerde oluşan ve birçok sistemi etkileyebilecek yan etkiler tartışıldı. Koordinatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Aykaç ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in üstlendiği sempozyum, üç oturumda tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin YouTube kanalından da canlı yayınlanan sempozyumda, COVID-19’un klinik, mikrobiyolojik tansı, iktisadi, kültürel, demografik ve siyasi yönleri değerlendirildi. Sempozyumda, COVID-19 pandemisinin dünyadaki etkilerinin yanı sıra hastalığın; enfeksiyon hastalıkları, kas iskelet sistemi, kulak burun boğaz, pediatri, nöroloji, obstetrik ve jinekoloji, kardiyoloji, akciğer ve akciğer dışı tutulumlar ve diyabet gibi alanlardaki uzun vadeli olası etkileri masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Kaya Süer: “COVID-19’un bütün etkilerini, her zamanki gibi tüm bulguları takip ederek değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Süer, başkanlığını yaptığı “Long COVID” sempozyumunda, “Uzamış COVID-19’un Kısa Hikayesi” başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kaya Süer, “Uzamış COVID terimi ilk olarak Mayıs 2020’de İtalya’da Lombardiya Dr. Elisa Perego tarafından Twitter’da bir hashtag olarak kullanıldı. Bu hashtag birkaç içinde sosyal medyanın ve ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çekti. Ardından 21 Ağustos 2022’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından uzun süreli devam eden COVID-19 semptomlarını tanımlamak için kullanılmaya başlandı” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kaya Süer, COVID-19’un belirtilerinin dünyada ilk duyulduğu dönemde kısa süreli olacağının düşünüldüğünü, ancak pandeminin uzun süreli olması ve Covid 19 enfeksiyonu nu geçiren hastalarda laboratuar testlerinin negatifleşmesine rağmen etkilenen kişilerde uzun süreli devam eden belirtilerin olduğunu ifade etti..

Pandemi sürecinde, Uzamış COVID, Kronik COVID, Kronik COVID Sendromu, Post- Akut COVID-19 sendromu gibi bir çok farklı ancak birbirine benzer isimlerle anılmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Kaya Süer, sempozyumda multidisipliner yaklaşımla ilgili branş hekimlerinin katkılarıyla hastalığı geçiren kişilerde görülen belirtileri Uzamış COVID hakkındaki bu veriler dinleyicilerle paylaşıldı. Prof. Dr. Süer, “COVID-19’un bütün etkilerini, her zamanki gibi tüm bulguları takip ederek değerlendirmeye devam edeceğiz. Umarım ki, yeni yılda tüm bu süreçler bitmiş olur ve normal hayatımıza tamamen döneriz” ifadelerini kullandı.