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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, XI. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’nda temsil edildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, XI. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’nda temsil edildi
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, XI. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’nda temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya Süer, özel hasta grubunda hepatitler  teması ile düzenlenen XI. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’nda, “Gebelikte Kronik Hepatit C Yönetimi” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Klinik Derneği Viral Hepatit  Çalışma Grubu tarafından Afyonkarahisar'da  gerçekleştirilen sempozyumda, AİDS Tablosu, Kronik Böbrek Hastalığı, Diabetik Hastalar, Gebelik gibi özel durumlar ve hepatit tablosunun eşlik ettiği hastalarda tedavinin yönetilmesi açısından güncel bilgiler tartışıldı.

“Kronik Hepatit C Tedavi Edilmediği Takdirde Karaciğer Sirozu ve Karaciğer Kanseri Gibi Hastalıkların Gelişmesine Neden Olabiliyor…”

Doç. Dr. Kaya Süer, sempozyumda gerçekleştirdiği “Gebelikte Kronik Hepatit C Yönetimi “ başlıklı sunumuna ilişkin olarak, Kronik Hepatit C Tanısı olan bir gebe kadının doğacak çocuğuna hastalığını gebelik sırasında, doğum sırasında veya doğum sonrası bulaştırabilme riski olması nedeni ile önem arz ettiğini söyledi. Doç. Dr. Süer, “Bilindiği üzere Kronik Hepatit C takip ve tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yıllarda karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi hastalıkların gelişmesine neden olabilmektedir” dedi.

Gebelik Sırasında Kronik Hepatit C Tedavisi ile İlgili Işık Tutan Araştırmalar Yürütülüyor…

 Kronik Hepatit C hastalığı olan gebe kadınlarda yayınlanmış olan tüm tedavi rehberlerinde tedavi verilemeyeceğini ifade eden Doç. Dr. Süer, 2012 yılından bu yana kullanılmaya başlanan direkt etkili antiviraller  grubu içindeki ilaç kombinasyonları ile yapılmış olan deney sonuçlarının bu ilaçların gebelik sırasında tedavi verilebileceğini gösterdiğini kaydetti. Az sayıda insan çalışması olan bu durumun önümüzdeki yıllarda araştırmaların tamamlanması sonucunda gebelik sırasında Kronik Hepatit C tedavisinin uygulanmaya başlayacağına ışık tuttuğuna vurgu yaptı.

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