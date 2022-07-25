Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan genç doktorlar, diplomalarını törenle alarak kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Tanzanyalı Maryam Mohammad Mizingi, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Hazal Erdoğan ikinci ve Cemre Terzi ise üçüncü olarak mezun olma başarısı gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mesleğe ilk adımlarını attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan’ın birer konuşma yaptığı törende mezun öğrenciler adına ise fakülte birincisi Maryam Mohammad Mizingi duygularını dile getirdi. Mizingi, konuşmasının öncesinde mezuniyet kütüğüne ismini de çaktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Maryam Mohammad Mizingi birincilikle mezun olurken, Hazal Erdoğan ikinci ve Cemre Terzi ise üçüncü olarak mezun oldu.

Konuşmaların ardından tüm mezun öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan eşliğinde, hipokrat yemini ederek diplomalarını aldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceğin doktorları olarak önyargısız diyalog kurmaya açık olun ve fikirlerinizi değiştirebilme cesaretine sahip olun.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara seslenerek “Her biriniz dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ediyorsunuz. Hızla değişen ve globalleşerek küçülen bir dünyanın temsilcileri olarak buradasınız. Ve şimdi geleceğin doktorları olarak yeni bir hayat sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara mesleki anlamda ileride birçok zorlukla karışlacaklarını hatırlatarak “Geleceğin doktorları olarak önyargısız diyalog kurmaya açık olun ve fikirlerinizi değiştirebilme cesaretine sahip olun. Araştırın, sorgulayın, yorumlayın ve çözüm önerileri üretin. Vizyon geliştirin, kendinizi geliştirin, dünyayı değiştirin. Her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Her birinize güveniyor, sizinle gurur duyuyorum” dedi.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Bir doktor olarak stres, empati, sabır, anlayış kavramlarını günlük yaşantınız içinde mutlaka özümseyin. İnanın bana bu kavramlar size hep ışık olacak.”

Törende konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, “Altı yıl önce çıktığınız bu yoldan birer yetişkin, birer doktor olarak ayrılıyorsunuz. Bugün, 275’e mezunumuz sağlık ordusuna katılmak için hazır. Bu bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2008’de kurulduğunu söyleyerek dokuzuncu dönem mezunlarını verdiklerini belirten Prof. Dr. Gamze Mocan, “Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi dünya tıp fakülteleri listesinde yerini almış saygın bir fakültedir. Sizler genç meslektaşlarım, her anlamda donanımlı bir tıp fakültesinden mezun oluyorsunuz. Kendi hastanesi olan, son teknolojiyle donanmış bir üniversitesinin, dünya literatürüne adlarını yazdırmış değerli öğretim üyeleri tarafından yetiştirildiniz” ifadelerini kullandı.

Tüm mezunlara seslenenerek “Gerek meslek hayatınız için gerek ise hayat boyu başarı sağlamanız için size en çok yardımcı olacak unsurlardan birisi iletişim becerileridir. Özellikle hasta hekim ilişkisinde iletişim becerilerinizi üst düzeyde tutmanız gerekiyor. Bir doktor olarak stres, empati, sabır, anlayış kavramlarını günlük yaşantınız içinde mutlaka özümseyin. İnan bana bu kavramlar size hep ışık olacak” dedi.

Maryam Mohammad Mizingi: “Tıbbın sadece bir bilim değil, fiziksel, zihinsel ve duygusal güç gerektiren bir sanat olduğunu öğrendik.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisi Maryam Mohammad Mizingi konuşmasına, “Uzun ve zorlu bir yolu sabırla ve büyük emeklerle tamamladık. Bu başarıdan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz” sözleri ile başladı. Altı yıllık eğitim hayatlarının yoğun bir çalışma ve uykusuz gecelerle geçtiğini belirten Maryam Mohammad Mizingi, “Tıbbın sadece bir bilim değil, fiziksel, zihinsel ve duygusal güç gerektiren bir sanat olduğunu öğrendik. Eğitim hayatımız boyunca öğrendiğimiz teorik bilgilerin yanında, dirayetli olmayı, empati kurmayı, hastayı esas almayı da öğrendik” dedi.

Maryam Mohammad Mizingi, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğretim üyelerine seslenerek, “Bizlere inanarak desteklerinizi ve bilgilerinizi bizde eksik etmediniz. Edindiğimiz tüm bilgileri kullanarak sizleri onurlandıracak ve tıp alanında güzel yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.