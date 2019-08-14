Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’ları özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yetenek sınavları 10-11 Eylül – 2019 Salı – Çarşamba günleri sabah saat 10.00 da Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.kat) yapılacağı belirtildi..

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

Kayıt Yapılabilecek Adresler:

1) T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya sınav tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / SSF Bölüm Başkanlığına,

2) KKTC yurttaşı adaylar ise sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 10 Eylül 2019 tarihine kadar

YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat

edebilirler.

Tel: (0392) 6802000 – (0392) 6751000/30-55

Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir:

- Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.

- “Oyunculuk “ sınavında I. aşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.

- II. aşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

- Oyuncu adaylarının 23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

- Adayların ana dili Türkçe olmalıdır.

- “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, I. aşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir.Adayın yanında kurşun kalem,kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir.

- II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden kompozisyon yazmaları ve yazacakları kompozisyonların anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir.

- Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı lisans programının aktif olabilmesi için en az 4 öğrenci adayının sınavlarda başarılı olması gerekir.