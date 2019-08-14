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Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’ları özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’ları özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak
Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’ları özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yetenek sınavları 10-11  Eylül – 2019  Salı – Çarşamba günleri sabah saat 10.00 da Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.kat) yapılacağı belirtildi..

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

 

Kayıt Yapılabilecek Adresler:

1)      T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya sınav tarihine kadar  Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / SSF Bölüm Başkanlığına,

 

 

     2)   KKTC yurttaşı adaylar ise sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 10 Eylül 2019 tarihine kadar 

     YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat   

     edebilirler.

     Tel: (0392) 6802000 – (0392) 6751000/30-55

 

Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir:

     -     Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.

     -   “Oyunculuk “ sınavında Iaşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.          

-          IIaşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

-          Oyuncu adaylarının  23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

-          Adayların ana dili Türkçe  olmalıdır.

-          “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, Iaşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir.Adayın yanında kurşun kalem,kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir.

-          II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden  kompozisyon yazmaları ve yazacakları  kompozisyonların anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir.

-          Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı lisans programının aktif olabilmesi için en az 4 öğrenci adayının sınavlarda başarılı olması gerekir.

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