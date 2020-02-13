Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Diplomalarını Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezunları diplomalarını gerçekleştirilen törenle aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, Türkçe konuşan öğrenciler adına Ruşen Mert Amanat ile yabancı öğrenciler adına Ryan Uchizi Mumba birer konuşma yaptı. Törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği Anabilim dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin’in müzik dinletisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanlığı dans okulu öğrencilerinin dans gösterisi büyük beğeni topladı.

Prof. Dr. Tülen Saner; “Hedefimiz öğrencilerimize her zaman en iyi, en kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitimi vermek oldu…”

Törenin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, öğrencilerine kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitim vermeyi ilke edindiklerini, bunun için de bir ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Saner; “Hedefimiz öğrencilerimize her zaman en iyi, en kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitimi vermek oldu. Öğrencilerimizi gerekli bilgi ve beceri ile donatıp, dışarıda var olan rekabetçi iş ortamında, ulusal ve uluslararası seviyede hep ön sıralara oturmalarını sağlamayı hedefledik” dedi. Gastronomi bölümü öğrencilerinin, iki yıldır katıldıkları yarışmalardan derece ile döndüklerini dile getiren Prof. Dr. Saner, Şef Erhun Ekinci ve öğrencileri kutladı.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. Tülen Saner, çocuklarının mezun olma başarısının ve sevincini yaşadıklarını ifade ederek, çocuklarının artık kendi ayakları üzerinde duracak konuma geldiğini belirtti.

Mezun olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Tülen Saner, yeni bir başlangıca ve hayat mücadelesine başlayacak olan öğrencilerinin, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesini en iyi yerlerde ve en iyi şekilde temsil edeceği elçileri olacağını dile getirdi. Prof. Dr. Saner, “Unutmayın ki Turizm Fakültesi olarak, sizlere, elimizden geldiği kadar bugüne değin destek olduk, bugünden sonra da siz öğrencilerimizin yanında var olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi en içten dileklerimle tekrardan kutlar, öğrencilerimize daha nice başarılar dilerim. Hayırlı uğrulu olsun. Yolunuz açık geleceğiniz aydınlık olsun” dedi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan; “KKTC’de, değişen dünya ile birlikte turizmde yenilenme ve çağa adapte olarak sağlık turizminde de atılımlar yaptık…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ise, bugünün özel bir anlamının olduğunu, çünkü eğitim süresince bilgi ve görgü ile donatılmış genç turizmcileri mezun ederek yeni hayatlarına adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan, dürüst, çalışkan ve üretken insanlar olarak ülkelerine yararlı katkılar yapmaya gayret edecek olan mezunların, turizm sektörünün sorunlarına çözüm üretecek ve gereksinimleri karşılayacak teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen girişimci bireyler olarak ülke kalkınmasına hizmet edeceklerinin altını çizdi.

Dünyada yaşanan gelişmeler, turizm sektöründe yeni stratejiler ve vizyonların hayata geçirilmesini zorunlu kıldığını belirten Doç. Dr. Tüzünkan, yılda 30 milyondan fazla turist ağırlayan KKTC ve Türkiye de, değişen dünya ile birlikte turizmde yenilenme ve çağa adapte olarak sağlık turizminde de atılımlar yaptıklarını vurguladı.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Büyüyen turizm sektörüne paralel olarak ülkemiz ekonomisinin de en önemli lokomotif sektörü olan turizm sektöründeki, girişimci ve çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmayı hedefleyen Turizm Fakültemiz, bölgemizdeki turizm sektörünün gelişmesine, bu alanda ihtiyaçların giderilmesine, ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine ve turizm sektörüne ulusal ve uluslararası katkı koymayı kendisine misyon edinmiştir” dedi.

Her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesinin, sanayi ve topluma dönük bilimsel katkılarını artırarak, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirme hedefiyle 4. Nesil Üniversite Modelini uygulamaya geçirdiğini anlatan Doç. Dr. Tüzünkan, mezun öğrencilere ve ailelere de seslendi. Ailelere çocuklarının başarılarını gururla izleyeceklerini dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, mezunlarının başarılarının göğüslerini kabartacağından söz etti.

“Göstereceğiniz her yeni başarı, Yakın Doğu Üniversitesini daha da yüceltecek, bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktır…”

Mezun öğrencilere de seslenen Doç. Dr. Tüzünkan, “Bugün yaşamınızın bir dönemini kapatıp bundan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yaptığınız anlamlı bir gün. Yakın Doğu çatısı altına ailelerinizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle yetişen gençler olarak girdiniz. Hocalarınız sizi Yakın Doğu Üniversitesi imkanlarıyla, teknolojiye dayalı yüksek olanaklar içinde çağdaş ve doğru bilgilerle donattı. Dünyanın farklı ülkelerinden, toplumun birçok kesiminden gelen arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek ve karşılıklı öğrenerek sosyal yaşamınızı oluşturdunuz. Edindiğiniz bilgilerle ufkunuzu geniş tutun, hayat boyu öğrenmeye devam edin, bilgilerinizi tazeleyin ve hedefiniz daima tüm dünya olsun. Sizinle bir kez daha gurur duyuyoruz. Başarılarınızın sizden sonra mezun olacak öğrencilerimize ilham olması dileğiyle... Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatınızda göstereceğiniz her yeni başarı, Yakın Doğu Üniversitesini daha da yüceltecek, bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktı” ifadelerini kullandı.

Ruşen Mert Amanat; “Bu Güzel Ülkede Eğitim Almak Bana Güç Verdi…”

Türkçe konuşan öğrenciler adına konuşma Yapan Ruşen Amanat da, kendine güvenen, inanmış kendinden emin bir turizmci olarak mezun olduğunu ifade ederek, öğrenciyi seven ve değer veren insanların olduğu bir ülkede eğitim almanın kendisine evimdeymiş hissi verdiğini ve bu hissin kendisini bir adım daha ileriye taşıdığını dile getirdi.

Amant, “Bir ülkede turizm eğer doğru yönetilirse marka bir ülke yaratabilir, ekonomik olarak sıkıntılarla başa çıkabilirsiniz. Yarınlara umutlu nesiller yetiştirebilirsiniz işte ben de ülkeme faydalı, yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm odaklı yarınlara umut saçan bir turizmciyim. Fakülteden içeriye girdiğim andan itibaren kıymetli hocalarımın beni o sıcacık karşılaması hala aklımda. Bu ailede olmak bana her zaman güç verdi mutluluk verdi. Bu güzel ülkede okumanın faydaları saymakla bitmez. Kendinize güvenin arkadaşlar. Kendimize inanmak zorundayız. Bizler yarınları inşa edecek insanlarız. Geleceğin Cumhurbaşkanı geleceğin turizmini yön verecek değerli kişileriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Turizm Fakültesi öğrencilerinin katıldığı etkinliklerden oluşan slayt gösterisi yapıldı. Daha sonra diplomaların takdim edildiği tören, öğrencilerin keplerini havaya fırlatılmasıyla sona erdi.