Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Üniversiteleri Arasında 3. Sırada…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, öğretim elemanları tarafından 2018 yılında Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1,200'ün üzerinde bilimsel yayın yaparak öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına düşen makale sayısı oranlarında Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında “Üçüncü”, Kıbrıs’taki Üniversiteler arasında ise “Birinci” sırada yer aldığı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 2018 yılında Öğretim Üyesi başına düşen makale sayısı 1.23, tam zamanlı Öğretim Elemanı başına düşen makale sayısının ise 0.64 oranında gerçekleştiği, bu rakamlarla Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında “Üçüncü”, ülkemiz Üniversiteleri arasında ise “Birinci” sıraya taşındığı kaydedildi.

Web of Science’ta taranan makale sayılarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin üçüncü sırada yer aldığı Türkiye’nin ilk 10 Üniversitesi şu şekilde oldu:

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Bu Gurur Hepimizin…”

Elde edilen başarıyı kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, bilimsel yayın ve atıf raporları ulusal ve uluslararası yayın üretim performansları üzerinde geldiği başarılı noktayı, Türkiye'nin hem en iyi 10 araştırma Üniversitesi hem de tüm Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında ürettiği bilimsel yayın sayıları ile kanıtladığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Doç. Dr. Günsel, 25. Yıl mottoları olan “Kıtaya Adalı Damgası Vurma Zamanı” sloganı ile 2020 yılında araştırmacı kimlikleri ile dünyanın ilk 500 Üniversitesi içerisine girme hedefini gerçekleştirmek amacı ile hep birlikte yoğun ve sistemli bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Üniversitelerin ve bilim insanlarının en önemli faaliyetlerinden biri olan Bilimsel Araştırma faaliyetlerinde de üstün başarısını ortaya koyduğunu ifade eden Doç. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Elemanlarının 2018 yılında tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara on binlerce makale sunan Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1,200'ün üzerinde bilimsel yayın yaparak, Türkiye'deki ve ülkemizdeki üniversiteler arasında öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına makale sayısı oranlarında Üniversitemizi Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında “Üçüncü”, ülkemiz Üniversiteleri arasında ise “Birinci” sıraya taşımanın haklı gururu ile mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yaratıcılık, yenilikçilik, kararlılık, işbirliği, etik değerlere bağlılık ilkeleri ile üniversitelerin akademik camiada başarılarını gösteren en önemli kriterlerden biri olan indeksli dergilerde yayınlanan makale sayısı ile Yakın Doğu Üniversitesinin en üst sıralara taşınması sürecine emek veren tüm akademik personele ayrı ayrı teşekkürlerini sunan Doç. Dr. Günsel, kendilerine bu haklı gururu ve mutluluğu yaşatan tüm Öğretim Elemanlarına kutladı.

Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, bilim, teknoloji, araştırma, inovasyon ve en önemlisi de üretim olmadan geleceği yakalamamızın mümkün olmadığının bilincinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bilimsel ve akademik anlamda topluma katkı sunmaya devam ederken, “Girişimci Üniversite” anlayışı ile bilim ve teknoloji çalışmalarımızı bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için sürdürürken dünyada kendi alanında önde gelen üniversiteler arasına girmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üniversite olarak bu elde ettiğimiz bilimsel araştırma artışını pekiştirmek, bilimsel performansları teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”