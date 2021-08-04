Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de Yangınlarla Mücadele İçin Türk Kızılayı’na Bağış Yaptı

Türkiye’de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Kızılayı’na bağış yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret ederek, Türk Kızılayı’na iletilmek üzere bağış yaptı.

Büyükelçi Başçeri, İrfan Günsel’e Türk Kızılayı’nın yardım kampanyasına verdiği destek için teşekkür ederek, bu zorlu sürecinin en kısa sürede atlatılacağına inanç belirtti.

Başçeri “yaklaşık bir haftadır ülkemizde yangınla mücadele konusunda zorlu bir süreçten geçmekteyiz, bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza eminim. Ama bu zorlu süreçte hem bizimle yangınla mücadele konusunda vermiş olduğumuz bu çabalara destek veren tüm KKTC’de yaşayan kardeşlerimize, canı gönülden teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriyle, taziyelerini ileterek çeşitli platformlardaki yardım kampanyalarına destek vererek, bu dayanışmayı bizimle gösterdiler, her birine tek tek teşekkür ediyorum. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi de Türk Kızılayı’nın açmış olduğu yardım kampanyasına destek verdi onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza eminim ama bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma ve tek yürek olduğumuzu bize bir kere daha hissettirdikleri için KKTC’de yaşayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Başçeri, adada çok sıcak günlerden geçilmekte olduğuna da işaret ederek, herkesin orman yangınları konusunda dikkatli olmasını istedi ve “ bütün vatandaşlarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine eminim” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel de Türkiye’de yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü belirterek, “Atavatan Türkiye ile birlikte olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

Günsel, “Kıbrıs Türk halkının anavatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu, zor dönemlerde de göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Televizyonlarda basında gördüğümüzün çok ötesinde bir felaket yaşanıyor, sosyal medya hesaplarından daha net görüyoruz. Çok üzüldük, çok üzülüyoruz, elimizden geleni yapmak istiyoruz bunu da büyükelçimiz aracılığı ile atavatanımıza, Kızılay’ın bağış kampanyasına bir katkıda bulunarak yapmak istedik” şeklinde konuştu.