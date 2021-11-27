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Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Seminerleri Düzenledi

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Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Seminerleri Düzenledi
Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Seminerleri Düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Pekin Normal Üniversitesi Smart Learning Enstitüsü işbirliği ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğretmenlere yönelik fen eğitiminde yenilikler konulu uluslararası eğitim seminerleri düzenledi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Pekin Normal Üniversitesi Smart Learning Enstitüsü işbirliği ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğretmenlere yönelik fen eğitiminde yenilikler konulu uluslararası eğitim seminerleri düzenledi. Kamu kurumları, üniversiteler ve okullar arasında kapsamlı işbirliği yoluyla uluslararası bilim eğitiminin koordineli gelişimini amaçlayan Belt and Road International Science Education Coordinating Committee - BRISECC (Uluslararası Bilim Eğitimi Koordinasyon Komitesi) kararıyla düzenlenen seminerlerde 8 konu başlığı ele alındı.

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Dr. Xiangling Zhang, Prof. Dr. Ahmed Tlili ve Prof. Dr. Fahriye Altınay’ın koordinatörlüğünde düzenlenen eğitim seminerlerini, Dr. Xiaomei Yan, Uz. Yücehan Yücesoy, Doç. Dr. Engin Baysen, Prof. Dr. Murat Tezer, Doç. Dr. Nazım Kaşot, Doç. Dr. Didem İşlek ve Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama verdi.

Fen eğitimi, yaşam becerilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynuyor

BRISECC üyesi de olan Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Altınay, fen eğitiminin yaşam ile bağlantı kurma ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadığına vurgu yaparak, komitede, bu alanda uluslar arası ortak projelerin hayata geçirilmesi kararıyla seminer dizini başlattıklarını söyledi. İşbirliği kapsamında 8 farklı seminer düzenleyerek mesleki gelişime katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Zehra Altınay, seminer dizisinde yeni teknolojiler, müze eğitimi, engellilik ve kapsayıcı eğitim konuların öne çıktığını söyledi. Ülkeler ve kurumlar arası işbirliği toplumsal fayda üretecek projelere devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Altınay, büyük bir ilgi ile takip edilen seminerlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Düzenlenen seminerler kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Uz. Yücehan Yücesoy, yeni teknolojiler konusunda detaylı bilgiler aktarırken, Doç. Dr. Engin Baysen fen eğitiminde yeni yaklaşımlar, Doç. Dr. Nazım Kaşot ise çevre eğitimi konularını ele aldı. Prof. Dr. Murat Tezer ise fen eğitiminde teknolojiler konulu uygulamalı bir seminer gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama, özel eğitimde fen eğitimi konusuna dikkat çekerek engellilik ve kapsayıcı eğitim konularında yol haritası sundu. Doç. Dr. Didem İşlek ise seminerde müze eğitimi, teknoloji ve engellilik konularında disiplinlerarası bir bakış açısı ve projelendirmeyi sunarak ileriye dönük yapılacak ortak projenin temellerini aktardı.

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