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Yakın Doğu Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında iş birliğini güçlendirecek

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında iş birliğini güçlendirecek
Yakın Doğu Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında iş birliğini güçlendirecek

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof.  Dr. Salih Gücel, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından düzenlenen “Şuşa ve Çevresinin Biyolojik Çeşitliliği, Toprak ve Su Kaynakları: Geleceğe Bakış” toplantısına katıldı.

Prof. Dr. Salih Gücel’in 20-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin davetlisi olarak Azerbaycan’da yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yürütülen iş birliğinin güçlendirilerek devam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Azerbaycan’da KKTC’nin tıbbi bitkileri ile ilgili bildiri sunuldu

Prof. Dr. Salih Gücel, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin davetlisi olarak katıldığı toplantıda, Kuzey Kıbrıs,  Türk Cumhuriyeti’nin tıbbi bitkileri konusunda bir bildiri sundu. Prof.  Dr. Gücel ayrıca Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Botanik Enstitü çalışanlarına yönelik, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yenilenen standartlarından bahsederek, Kıbrıs’ın endemik bitkilerinden “Delphinium caseyi”nin korunma gereksinimlerine değindi. Aynı zamanda Türkiye’de Batı Anadolu’da orman kuşağı ile daimi kar sınırının arasında bulunan subalpin bölgenin bitki örtüsünün endemik türlerinden Minuartia nifensis’in üreme biyolojisi hakkında da bilgi verdi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen seminerde, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Sayyara Ibadullayeva ise enstitünün bilimsel araştırma yönleri, uluslararası ilişkiler, uygulanan ortak projeler, kırmızı listedeki bitkiler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Salih Gücel: “Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü ile sahip olduğumuz yakın ilişkileri geliştirerek yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardık.”

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında iş birliği yapılmasını önemine vurgu yaparak, “Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü olarak sahip olduğumuz yakın ilişkileri geliştirerek yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardık” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Gücel, iki kurum arasında biyoçeşitlilik üzerine ortak proje ve araştırmalar yapmak,  personel ve deneyim alış verişi yapmak için geniş fırsatlar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özge Özden: “Ülkemizin ve dünyanın biyolojik çeşitliliğinin korunması adına sorumluluk alarak uluslararası iş birlikleri geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ise fakülte olarak uluslararası iş birliklerine ve projelere önem verdiklerini vurgulayarak, “Ülkemizin ve dünyanın biyolojik çeşitliliğinin korunması adına sorumluluk alarak uluslararası iş birlikleri geliştirmeyi Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonunun bir gereği olarak sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Ziraat Fakültesi’nin Yakın Doğu Üniversitesi’nin en genç fakültesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özge Özden, “Kıbrıs’ın yerel bitki örtüsü ile ilgili konuların, KKTC’nin doğal varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından son derece önemli. Bizler de çalışmalarımıza bu farkındalıkla yön veriyoruz” değerlendirmesini yaptı. 

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