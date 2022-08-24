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Yakın Doğu Üniversitesi ve Çin’den Hubei Üniversitesi, akademik ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzaladı

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Çin’den Hubei Üniversitesi, akademik ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzaladı
Yakın Doğu Üniversitesi ve Çin’den Hubei Üniversitesi, akademik ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi, Çin’in önemli metropollerinden Wuhan’da kurulu olan Hubei Üniversitesi ile akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ve Hubei Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Liu Jianping’in imzaları ile yürürlüğe giren protokol ile iki üniversite, ortak araştırma faaliyetlerinin yanı sıra; öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı, öğretim üyesi ve idari üye değişimi ve ikili akademik programlar düzenlemek için iş birliği yapacak.

2021 yılı içerisinde yayımladığı bilimsel makale sayısı 1.600’ün üzerinde olan Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index’in “En İyi Üniversiteler 2022” listesinde 15.175 üniversite arasında dünya genelinde 552’inci sırada yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, kısa süre önce Çin merkezli Shanghai Ranking tarafından açıklanan, dünya genelinde 196 ülkeden 5 bin üniversitenin değerlendirilmesiyle oluşturulan “2022 Global Ranking of Academic Subjects – Akademik Başlıklarda Global Sıralama” listede de “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında 301-400 bandında yer alarak Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ile birlikte, bu alanda listeye giren üç Türk üniversitesinden biri olmuştu.

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Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Dünyanın farklı ülkelerinden, sayısı 150’yi bulan kurum ve üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri ile ülkemizi bilim dünyasında temsil ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın farklı ülkelerinden, sayısı 150’ye ulaşan kurum ve üniversite ile akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yaparak, KKTC’yi bilim dünyasında temsil etmeye devam ettiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilimsel etkinliğimizi ve üretkenliğimizi artırmak, bilim insanlarımızın ve öğrencilerimizin dünya ile çok daha hızlı bir şekilde entegre olabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz iş birlikleri; sahip olduğumuz olanakları ve bilim üretme kabiliyetini dünya ile paylaşarak insanlığın hizmetine sunmamızın da önünü açıyor” ifadesini kullandı.

Çin’den Hubei Üniversitesi ile imzaladıkları iş birliği protokolünün de bu yönüyle önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Günsel, Hubei Üniversitesi ile birlikte de pek çok iş birliğine imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

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